Hamilton incredulo dopo le qualifiche, riesce a dire solo una frase: “Non c’è altro da aggiungere”

Lewis Hamilton partirà dalla sedicesima posizione nell'ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Una notizia non di poco conto considerando che il pilota britannico è sempre stato nelle zone alte della classifica a lottare gara dopo gara come l'uomo da battere. Oggi si ritrova invece ad Abu Dhabi fuori in qualifica addirittura dal Q1 senza aver avuto mai la possibilità di lottare e battagliare con i suoi avversari. È la chiusura di un cerchio per la Ferrari che si è ritrovata nell'ennesima stagione storta, ricca di problemi ma che ancora non sono stati risolti.

Hamilton al suo primo anno in Ferrari è riuscito addirittura a centrare un record negativo come unico pilota nella storia della Rossa a registrare tre eliminazioni consecutive in Q1. Peggio di così non si poteva fare e lo stesso Hamilton successivamente ai microfoni di Sky Sport quando ancora le qualifiche stavano andando avanti tra Q2 e Q3 ha spiegato amareggiato con una sola frase le sue sensazioni in quel momento: "Non c'è altro da aggiungere".

Per uno come lui questo risultato è davvero raccapricciante. A precisa domanda dei giornalisti Hamilton ha risposto: "Non saprei esprimere cosa penso in questo momento, ho solo tanta rabbia e non c'è altro da aggiungere". Hamilton a questo punto si gira e lascia la postazione senza lasciare spazio a ulteriori repliche. Visibilmente nervoso e contrariato da quanto visto, il pilota britannico chiuderà dunque questa stagione partendo dalle retrovie, ancora una volta, con la consapevolezza che forse non sarà protagonista nemmeno in gara.

Dopo le Q1 il suo team radio con Riccardo Adami, l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton, è stato abbastanza eloquente. Adami con voce stridula gli annuncia: "Mi dispiace Lewis, è un sedicesimo posto". Il pilota della Ferrari non sa che dire e replica al suo ingegnere con un semplice: "Sì, ogni volta, amico… mi dispiace tanto". La Ferrari sarà chiamata a fare un grande lavoro per tirare fuori da questa situazione i suoi due piloti e una Rossa che anno dopo anno si ritrova a non essere competitiva e fuori ancora prima che il Mondiale sia finito.