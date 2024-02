Hamilton ha un misterioso pulsante di WhatsApp sul volante della Mercedes: a cosa serve La Mercedes scesa in pista nei test di Sakhir con Hamilton e Russell ha svelato un nuovo pulsante mai visto prima sul volante di una vettura di Formula 1: ha l’inconfondibile logo verde di WhatsApp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Un nuovo e misterioso pulsante, mai visto prima sul volante di una vettura di Formula 1: è comparso sulla Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Ha il logo di WhatsApp ed ha destato grande curiosità: possibile che correndo a oltre 300 chilometri all'ora, dovendo prestare massima attenzione alla pista e agli avversari, i piloti della scuderia tedesca trovino il tempo di chattare tramite la nota app di messaggistica istantanea? La risposta ovviamente è no. Il pulsante in questione non è altro che quello che attiva il canale di comunicazione tra il pilota e il proprio muretto durante i weekend dei gran premi.

Non è un fine settimana di gare in Bahrain, ma quello che sta andando in scena in questi giorni sul circuito di Sakhir è il primo importantissimo test delle nuove macchine per il 2024, chiamate alla prova della pista e del cronometro dopo le varie presentazioni in cui poco si poteva dire circa le loro prestazioni. Le speranze di chi auspicava un Mondiale più incerto dopo il dominio della Red Bull degli ultimi due anni sono state gelate dalla prima giornata di prove di mercoledì, in cui Verstappen ha dato distacchi siderali alla concorrenza, dalla Ferrari alla Mercedes.

Ieri per le Frecce d'Argento è sceso in pista il solo Russell, mentre oggi è toccato a Hamilton: al momento le vetture della scuderia di Brackley non sembrano reggere il passo delle migliori, non solo della Red Bull, ma c'è da dire che i dati che arrivano da Sakhir sono indicativi fino a un certo punto, visto che non si sa in che condizioni sono stati fatti registrare da ogni monoposto. Quello che si sa è che da adesso i piloti Mercedes hanno sulla destra del proprio volante un pulsante verde con l'inconfondibile logo di WhatsApp.

La novità è legata ad un nuovo contratto di sponsorizzazione stipulato tra il colosso tedesco e la società di messaggistica che fa capo al gruppo Meta. Un contratto che deve essere ricchissimo, vista la visibilità garantita al brand dalla collocazione del pulsante nell'abitacolo della Mercedes. Il complicato volante di una vettura di Formula 1 vanta oltre 20 pulsanti e interruttori, sicuramente quello marchiato WhatsApp spicca tra tutti: il logo in questione sostituisce il precedente pulsante giallo di comunicazione che consente ai piloti di parlare con il personale al muretto e ottenere informazioni durante prove e gara. Insomma da lì passano per Hamilton solo scambi di battute col team Mercedes, niente chattate con la Ferrari che lo aspetta per l'anno prossimo…