Hamilton diserta l’udienza dai Commissari F1 dopo il GP a Budapest: Verstappen non ha dubbi sul motivo

Dopo il sorpasso al limite su Hamilton a Budapest, Verstappen viene assolto dai commissari FIA. Il britannico della Ferrari non si presenta all’udienza: Max non ha dubbi sul motivo dell’assenza.

Un duello tra pluricampioni del mondo anche se lontano dalle prime posizioni ha animato la gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2025. Al giro 29, dopo quattro tornate dietro la Ferrari numero #44, Max Verstappen ha attaccato all'interno di curva 4, costringendo Lewis Hamilton ad allargare la traiettoria e a finire fuori pista.

L'episodio è finito sotto investigazione per possibile scorrettezza. Convocati entrambi i piloti, il 40enne di Stevenage ha scelto di non presentarsi davanti ai commissari FIA, inviando al suo posto un rappresentante della Scuderia Ferrari.

L'assenza di Hamilton e la versione di Verstappen

Il delegato Ferrari ha confermato che non c'è stato alcun contatto e che il britannico ha deciso volontariamente di lasciare la pista per evitare rischi. Una ricostruzione che coincide con quella di Verstappen: "Ho provato un sorpasso all'interno. Era una curva veloce, ma con il carico aerodinamico si controlla meglio la macchina. Penso che lui si sia accorto tardi della mia mossa, ha sterzato leggermente verso l'esterno e poi è finito fuori. Non ci siamo toccati, non è successo nulla".

Leggi anche Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa

L'olandese ha aggiunto: "Lewis non era presente. Non penso che abbia dato molto peso alla questione, perché se davvero lo avesse fatto, sarebbe stato nella stanza dei commissari, no? Credo che nessuno dei due abbia avuto il miglior weekend possibile: dobbiamo guardare alla prestazione, che non è stata buona".

La decisione dei Commissari FIA

Nel documento ufficiale, i commissari hanno riportato che il pilota Red Bull "aveva il pieno controllo della sua vettura" e che, vista l'uscita di pista di Hamilton, ha sfruttato tutto lo spazio disponibile. La Ferrari ha ribadito che non vi è stato contatto e che la manovra non costituisce una "forzatura fuori pista", nonostante il carattere aggressivo. Risultato: nessuna penalità per Verstappen e pratica archiviata.

Un episodio marginale in un weekend difficile

Per entrambi i piloti, il fine settimana di Budapest è stato complicato: Verstappen nono, Hamilton dodicesimo, ben lontani da podio e zona punti pesanti. Un GP che ha visto sorridere Lando Norris e McLaren, mentre Ferrari e Red Bull hanno lasciato l'Ungheria con più dubbi che certezze.

Il duello di curva 4 resta solo un episodio secondario, ma ha confermato come, anche senza lottare per il Mondiale, uno scontro diretto tra Hamilton e Verstappen attiri sempre l'attenzione.