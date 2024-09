Guido Meda commosso al funerale di Luca Salvadori: “Grazie per cosa hai fatto per i nostri figli”

video suggerito

Guido Meda ha la voce rotta dalla commozione e fatica a trattenere le lacrime quando prende la parola per ricordare chi è stato Luca Salvadori e perché quanto fatto in vita è esempio che nemmeno la tragica morte può cancellare. La Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano è gremita, all'esterno sono stati allestiti anche maxi-schermi per consentire alla folla di seguire i funerali del ragazzo 32enne appassionato di moto, deceduto la settimana scorsa in un incidente avvenuto durante una gara su strada dell'International Road Racing a Frohburg, in Germania.

"Per salutare Luca la cosa migliore da fare, perché resti sempre con noi, è provare a capire cosa lascia a chi resta", nell'incipit del discorso Meda spiega in maniera semplice perché era il pilota che sapeva parlare ai ragazzi ed era riuscito anche a toccare le corde dei campioni della MotoGp. "Ha vissuto facendo sempre facendo ciò che amava, lo divertiva, le corse e i progetti…" con un filo comune denominatore "comportandosi sempre bene. Luca ha dato positività. Passione ad ogni momento, e l’ha trasmessa nei video ai ragazzi molto più giovani di lui. A tutti quelli che sono là fuori per non averlo conosciuto di persona vi dico invece che lo avete conosciuto benissimo perché lui non aveva filtri. Nei video era come nella realtà, una persona autentica".

E aggiunge un altro commento che racconta come con la sua semplicità bucasse lo schermo, conquistando una fascia di utenti che seguivano la sua attività di creator di contenuti che veicolava attraverso Youtube (aveva una community di quasi 600 mila persone oltre a quella di mezzo milione su Instagram). "Immagino il papà giornalista che quanto è tornato a casa non ha avuto bisogno di raccontare ai figli chi era Luca, perché loro sapevano già tutto di lui". Amato e rispettato, il gesto bellissimo di Filippo Novelli scalda il cuore: "Ha rinunciato a correre nel suo rispetto", fu una decisione presa in quegli attimi di dolore quando ogni rivalità sportiva è stata messa da parte.

Nell'ultimo Gran Premio di MotoGp a Misano il suo numero 23 era in pista sulle carene oppure sui cupolini dei veicoli. "Luca pensava che i piloti della MotoGp fossero un suo riferimento – ha aggiunto Meda -. Nell'ultimo Gran Premio ho visto che era lui un riferimento per loro". Luca Salvadori amava il mondo delle due ruote, passione che ha occupato ogni attimo della sua vita, dentro e fuori dalla pista. Tra la gente commossa ci sono anche personaggi del mondo dello spettacolo, amici della famiglia, come Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi, Red Canzian e Roby Facchinetti dei Pooh, Eros Ramazzotti. "C’è solo una fila di buone cose ed esempi che ha lasciato e bisogna dirgli grazie per tutto quanto fatto per i nostri figli". Che la terra gli sia lieve.