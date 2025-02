Guanyu Zhou è un nuovo pilota Ferrari F1: perché a Maranello ci sono due riserve di Hamilton e Leclerc

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha annunciato l'approdo a Maranello dell'ex pilota della Sauber, Guanyu Zhou, in vista del Mondiale di Formula 1 2025. Il driver cinese sarà la riserva dei titolari Lewis Hamilton e Charles Leclerc ma non sarà l'unico dato che il ruolo di terzo pilota della scuderia era già occupato dall'italiano Antonio Giovinazzi che è stato confermato anche per questa nuova imminente stagione.

Inevitabile a questo punto chiedere perché la Ferrari abbia deciso di affiancargli il 25enne di Shanghai avendo così due ‘riserve di lusso'? Innanzitutto c'è un motivo logistico dato che Antonio Giovinazzi, anche quest'anno, continuerà a correre nel Mondiale Endurance sulla Hypercar Ferrari 499P numero 51, con cui ha vinto la 24 Ore di Le Mans del 2023, e pertanto non potrà essere sempre al servizio del team F1 soprattutto nei weekend in cui si disputano le gare del WEC.

Poi c'è un aspetto sportivo dato che Guanyu Zhou ha esperienza in Formula 1 (e con l'attuale generazione di monoposto), dato che è rimasto senza sedile al termine dell'ultima stagione dopo i tre anni passati alla Sauber (68 GP disputati con 16 punti conquistati e 2 giri veloci messi a segno), e inoltre conosce già l'ambiente della scuderia di Maranello essendo stato, tra dal 2015 al 2018, un membro della Ferrari Driver Academy.

Inevitabile pensare però che dietro questo ingaggio, oltre a ragioni di natura tecnica e sportiva, da parte della Ferrari vi sia probabilmente anche una ragione legata al marketing. Guanyu Zhou è stato infatti il primo (e finora unico) pilota cinese a competere in Formula 1 e gode dunque di grande visibilità e popolarità in Cina, cioè il mercato più vasto del mondo sia per quel che riguarda la vendita di auto ma anche di merchandising (cioè i due che interessano da vicino la casa di Maranello).

Non sorprenderebbe infatti se, tra i ruoli che il classe '99 andrà a ricoprire, oltre quello di tester al simulatore e in pista e di riserva nel caso in cui uno tra Lewis Hamilton o Charles Leclerc dovesse dare forfait in un GP della Formula 1 2025, dovesse esserci anche quello di ambassador della scuderia Ferrari in Asia. E ciò che è successo nel primissimo giorno da reserve driver del team F1 di Maranello, quando è stato immediatamente utilizzato anche come ‘modello' sui social network per pubblicizzare il nuovo merchandising lanciato qualche giorno prima, lascia pensare che la casa del Cavallino Rampante oltre alle doti di pilota intende sfruttare anche la sua capacità attrattiva.