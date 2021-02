L'incidente subito in Bahrain lo scorso 29 novembre ha posto fine alla carriera in Formula 1 di Romain Grosjean, che ha deciso di lasciare dopo aver parlato con moglie e figli. Ma il francese, che nel circus ci è stato per oltre un decennio e che vanta 10 podi, la passione dei motori e la voglia soprattutto di correre non l'ha presa, ha deciso di sorvolare l'oceano e di correre in IndyCar e a meno di tre mesi da quel tremendo incidente è tornato in pista, lo ha fatto in Alabama con il Dale Coyne Racing, il suo nuovo team, con cui esordirà il 18 aprile, giorno in cui la Formula 1 correrà a Imola.

Il test di Grosjean in IndyCar

Immortalato da telecamere e fotografi il francese dopo essere tornato al volante, e sicuramente quando lo ha fatto ha pensato al rogo del Bahrain che poteva costargli la vita, ha trovato subito un discreto feeling con la vettura e quando ha chiuso la sessione con ironia ha detto: "Dopo questa prima giornata i miei bicipiti hanno iniziato a farmi male e ho pensato: ‘OK, OK. Ora stiamo parlando'", poi seriamente ha dichiarato:

Preoccupazioni? No, volevo solo guidare nei primi giri, i muscoli non erano molto caldi, ma verso la fine tutto è migliorato, il che è un buon segno. Sono riuscito a capire come guidare questo tipo di vettura, sono rimasto colpito dal miglior grip meccanico, ma si sente una minore potenza rispetto alla Formula 1.

Grosjean mai vincente in F1 cercherà gloria in IndyCar

Al suo attivo c'è stato anche un testacoda, poco male. Deve abituarsi alla nuova vettura e soprattutto doveva scrollarsi un po' di ruggine da dosso. E ora proverà pure a vincere una gara, cosa che non gli è mai successa in Formula 1, dove è arrivato due volte al secondo posto, curiosamente in Canada e negli Stati Uniti, dove avrà modo di correre anche ora che fa parte dell'IndyCar.