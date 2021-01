Il momenti più forte del Mondiale di Formula 1 del 2020 è stato l'incidente occorso a Romain Grosjean, che nel Gran Premio del Bahrain è riemerso dal fuoco. Il francese è stato miracolato, ha salvato la vita e non ha subito fratture, ma era pur sempre uscito dalle fiamme e aveva subito delle serie ustioni alle mani. Sui social il francese ha mostrato pian piano le tappe del suo recupero e oggi finalmente ha pubblicato una foto in cui mostra finalmente la mano sinistra libera da bende. E a cascata arrivano like e messaggi di gioia da parte di tanti tifosi e di appassionati che non dimenticheranno le immagini di Sakhir.

Grosjean toglie le ultime bende dopo l'incidente

Il pilota classe 1986 ha scritto su Instagram: "Dopo 39 giorni sono stato con una medicazione, la mia mano sinistra è libera da cinque ore. Per ricordarci tutto ciò come un bel souvenir: questa è una vittoria per tutti noi". E a corredo Grosjean ha postato una sua bella foto in cui è sorridente e mostra finalmente le mani libere da ogni tipo di fasciatura. Una splendida notizia che arriva dopo oltre un mese da quell'incidente. L'ex pilota della Haas dopo l'incidente in cui ha rischiato la vita nel mese di dicembre era stato costretto a risolvere un problema al legamento del pollice con un ulteriore intervento. Mentre le bende alle mano destra erano già state tolte da tempo.

Romain Grosjean ha disputato oltre dieci stagioni in Formula 1, ha corso con la Renault, la Lotus e la Haas con cui ha disputato gli ultimi quattro campionati. Rispetto ai tempi della Lotus non è riuscito a salire più sul podio. Il francese ha chiuso con quell'incidente la sua carriera in Formula 1, ma se il suo recupero andrà come spera avrà modo di effettuare una giornata di test al volante della Mercedes, che gli ha offerto un volante per chiudere con il sorriso la carriera.