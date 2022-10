Griglia di partenza MotoGP GP Thailandia 2022: Bezzecchi in pole dopo le qualifiche, Bagnaia terzo Nelle qualifiche del GP di MotoGP a Buriram, pole position a sorpresa di Marco Bezzecchi che ha messo alle sue spalle Martin e Bagnaia. Tre Ducati dunque nei primi tre posti in griglia.

Le qualifiche del GP di Thailandia di MotoGP si sono chiuse con un colpo di scena. Pole position di uno strepitoso Marco Bezzecchi, che ha bruciato tutti con un tempo superlativo sul tracciato di Buriram. Sulla pista asciutta, con il rischio di pioggia e maltempo scongiurato, il pilota della Ducati ha anticipato Martin e Bagnaia. Grande emozione per il classe 1998 alla prima pole in top class, basti pensare che Bezzecchi dopo la prova a Sky ha rivelato di non essersi reso conto in pista di aver ottenuto il miglior tempo. Domani sarà battaglia con il leader del Mondiale Quartararo che con il quarto tempo, domani partirà in seconda fila.

MotoGP Thailandia la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila 1. Marco Bezzecchi (Ducati). 2. Jorge Martin (Ducati). 3. Francesco Bagnaia (Ducati)

2ª Fila 4. Fabio Quartararo (Yamaha). 5. Johann Zarco (Ducati). 6. Enea Bastianini (Ducati)

3ª Fila 7. Jack Miller (Ducati). 8. Marc Marquez (Honda). 9. Luca Marini (Ducati)

4ª Fila 10. Alex Rins (Suzuki). 11. Miguel Oliveira (KTM). 12. Brad Binder (KTM)

5ª Fila 13. Aleix Espargaró (Aprilia). 14. Franco Morbidelli (Yamaha). 15. Cal Crutchlow (Yamaha)

6ª Fila 16. Raul Fernandez (KTM). 17. Maverick Vinales (Aprila). 18. Remy Gardner (KTM)

7ª Fila 19. Pol Espargarò (Honda). 20. Alex Marquez (Honda). 21. Fabio Di Giannantonio (Ducati).

8ª Fila 22. Tetsuta Nagashima (Honda). 23. Darryn Binder (Yamaha). 24. Danilo Petrucci (Suzuki)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q2

M. Bezzecchi 1:29.671 J. Martin +0.021 F. Bagnaia +0.104 F. Quartararo +0.238 J. Zarco +0.292 E. Bastianini +0.317 J. Miller +0.435 M. Marquez +0.462 L. Marini +0.543 A. Rins +0.666

Q1