Griglia di partenza MotoGP GP Misano 2021, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Rossi partirà ultimo Pecco Bagnaia partirà dalla pole position nella gara del GP di Misano 2021 di MotoGP dopo una grande prestazione nelle qualifiche. È la quarta pole per il pilota della Ducati, che ha preceduto Jack Miller e Luca Marini. Ultimo posta nella griglia per Valentino Rossi, 15° posto per il leader del Mondiale Fabio Quartararo.

A cura di Vito Lamorte

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP di Misano 2021 di MotoGP ed è alla quarta pole consecutiva. Il centauro piemontese si è messo davanti a Jack Miller e Luca Marini e per l'ottava consecutiva partirà dalla prima fila: con la Ducati solo Casey Stoner è riuscito a fare di meglio (9 nel 2008). Al quarto posto Pol Espargarò davanti a Miguel Oliveira: completano la top ten Morbidelli, Marc Marquez, Lecuona, Petrucci e Zarco.

È la prima volta in carriera che Luca Marini agguanta la prima fila in MotoGP, mentre per Bagnaia la quinta pole-position stagionale e dopo aver già vinto a Misano qualche settimana fa sarà l’uomo da battere anche domani.

Nel Q1 è stato eliminato Fabio Quartararo per aver ecceduto i limiti della pista e così l'ultimo tentativo del leader del Mondiale è stato cancellato: il francese partirà dalla 15a postazione. Delusione per Valentino Rossi, che occuperà l'ultimo posto della griglia: complice l’infortunio di Savadori, il Dottore domani partirà tristemente ultimo e proverà a salutare degnamente i tifosi di Misano.

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q2

F. BAGNAIA 1:33.045; J. MILLER +0.025; L.MARINI +0.085; P. ESPARGARO +0.268; M.OLIVEIRA +0.394; F. MORBIDELLI +0.481; M. MARQUEZ +0.805; I.LECUONA +0.848; D. PETRUCCI +1.095; J. Zarco +1.642

Q1

F. BAGNAIA 1:33.393 I. LECUONA+0.706 F. QUARTARARO+1.018 A. RINS+1.025 A. MARQUEZ+1.061 T. NAKAGAMI+1.482 M. VIÑALES+1.800 E. BASTIANINI+1.843 J. MIR+2.290 B. BINDER+3.085

MotoGP Misano, la griglia di partenza per la gara di domani