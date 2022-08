Griglia di partenza MotoGP GP Gran Bretagna, Zarco in pole dopo le qualifiche: Vinales 2°, Quartararo 4° Zarco piazza il miglior tempo nelle qualifiche del GP Gran Bretagna della MotoGP e scatterà in pole position nella griglia di partenza della gara di domenica sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ducati Pramac ha preceduto l’Aprilia di Vinales con Miller in terza posizione con Quartararo quarto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Johann Zarco piazza il miglior tempo nelle qualifiche del GP Gran Bretagna della MotoGP e scatterà in pole position nella griglia di partenza della gara di domenica sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ducati Pramac, con la sua ottava pole in MotoGP, con il nuovo record della pista: 1:57.767, ha preceduto l'Aprilia di Vinales con Miller in terza posizione. Fabio Quartararo, attuale leader della classifica, partirà invece in quarta posizione. Tutti hanno deciso di correre con gomma morbida con il solo Alex Rins ad essere l'unico pilota a girare con gomma dura all'anteriore. Al settimo e all'ottavo posto invece gli italiani Bezzecchi e Bastianini con Marini in decima posizione protagonista comunque di un'ottima qualifica e di un buon passo di gara.

MotoGP Gran Bretagna, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila: 1. Johann Zarco (Ducati Pramac); 2. Maverick Vinales (Aprilia); 3. Jack Miller (Ducati);

2ª fila: 4. Fabio Quartararo (Yamaha); 5. Francesco Bagnaia (Ducati); 6. Aleix Espargaro (Aprilia);

3ª fila: 7. Marco Bezzecchi (VR46); 8. Enea Bastianini (Team Gresini); 9. Jorge Martin (Ducati Pramac);

4ª fila: 10. Luca Marini (VR46); 11. Alex Rins (Suzuki); 12. Joan Mir (Suzuki);

5ª fila: 13. Miguel Oliveira (KTM); 14. Brad Binder (KTM); 15. Fabio Di Giannantonio (Team Gresini);

6ª fila: 16. Remy Gardner (KTM Tech3); 17. Alex Marquez (Honda LCR); 18. Stefan Bradl (Honda);

7ª fila: 19. Pol Espargaro (Honda); 20. Franco Morbidelli (Yamaha); 21. Takaaki Nakagami (Honda LCR);

8ª fila: 22. Raul Fernandez (KTM Tech3); 23. Darryn Binder (Yamaha RNF); 24. Andrea Dovizioso (Yamaha RNF);

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q1

Enea Bastianini (Team Gresini) Marco Bezzecchi (VR46) Miguel Oliveira (KTM) Brad Binder (KTM) Fabio Di Giannantonio (Team Gresini) Remy Gardner (KTM Tech3) Alex Marquez (Honda LCR) Stefan Bradl (Honda) Pol Espargaro (Honda) Franco Morbidelli (Yamaha)

