Griglia di partenza del GP del Brasile stravolta dalle penalità in F1: retrocessi tre piloti La FIA ha penalizzato George Russell, Esteban Ocon e Pierre Gasly con la perdita di due posizioni dopo le qualifiche del GP del Brasile di Formula 1: non hanno rispettato le regole all’uscita della pit lane.

Dopo le qualifiche del GP del Brasile di Formula 1 sono arrivate pesanti penalità dai Commissari FIA. La griglia di partenza è stata stravolta dalle sanzioni che hanno coinvolto tre piloti: dopo gli avvertimenti arrivati in Messico, in cui era stato annunciata maggiore severità per alcune situazioni in pista, a farne le spese sono stato George Russell, Esteban Ocon e Pierre Gasly, penalizzati tutti con la perdita di due posizioni nella griglia di partenza.

Prima dell'arrivo a Interlagos la FIA aveva modificato il suo regolamento, chiarendo che avrebbe penalizzato i piloti che non si sarebbero spostati sulla sinistra all'uscita dalla pit lane, in modo da non creare ingorghi e diminuire il rischio di tamponamenti. Le linee guida non sono state rispettate dai tre piloti che sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei commissari. Per questo motivo Russel, che nelle qualifiche aveva guadagnato la sesta posizione, partirà ottavo dietro a Lando Norris e Carlos Sainz.

Nei documenti ufficiali publicati dalla FIA si legge ben chiara la motivazione: il pilota Mercedes procedeva lentamente in pit lane e non si è spostato completamente a sinistra. Un impending evitabile, messo in chiaro prima ancora dell'inizio del Gran Premio del Brasile.

Anche a Ocon e Gasly è toccata la stessa sorte del collega. I due alfieri dell'Alpine si erano qualificati rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, ma partiranno di due posizioni indietro proprio per le stesse motivazioni di Russel: entrambi hanno creato impeding all'uscita della Pit Lane non spostandosi a sinistra, una questione alla quale la FIA ha dimostrato di tenere molto. E con questi provvedimenti arrivati in Brasile l'avvertimento è che in futuro non saranno più ammessi errori del genere durante le qualifiche.

La nuova griglia di partenza del GP del Brasile della Formula 1 2023

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull), 2. Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: 3. Lance Stroll (Aston Martin), 4. Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª fila: 5. Lewis Hamilton (Mercedes), 6. Lando Norris (McLaren)

4ª fila: 7. Carlos Sainz (Ferrari), 8. George Russell (Mercedes)*

5ª fila: 9. Sergio Perez (Red Bull), 10. Oscar Piastri (McLaren)

6ª fila: 11. Nico Hulkenberg (Haas), 12. Kevin Magnussen (Haas)

7ª fila: 13. Alexander Albon (Williams), 14. Esteban Ocon (Alpine)*

8ª fila: 15. Pierre Gasly (Alpine)* , 16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9ª fila: 17. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10ª fila: 19. Logan Sargeant (Williams), 20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)