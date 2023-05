GP Imola di Formula 1 2023, rimborso biglietti circuito e treni dopo l’annullamento: come ottenerli I biglietti del circuito e del treno per il GP dell’Emilia Romagna della Formula 1 2023 cancellato a causa dell’emergenza maltempo saranno rimborsati: quanto sarà l’entità del rimborso, come chiederlo e cosa fare per ottenerlo.

A cura di Michele Mazzeo

L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Emilia-Romagna e Marche nelle ultime ore ha portato la Formula 1, di comune accordo con FIA, ACI e autorità locali, ad annullare il Gran Premio dell'Emilia Romagna che si sarebbe dovuto disputare dal 19 al 21 maggio nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ovviamente la cancellazione dell'evento a pochissimi giorni dal suo inizio ha portato con sé una serie di inevitabili disagi per gli organizzatori e per tutte quelle persone che avevano già acquistato i biglietti per assistere al primo fine settimana di gara stagionale del Circus in Italia e i tagliandi per raggiungere in treno la città emiliana. Inevitabile dunque che si ponga ora il problema dei rimborsi con sia i promotori del GP che Trenitalia che si sono già mossi per trovare una soluzione. In entrambi i casi sarà infatti possibile ottenere il rimborso.

GP Imola F1 2023, come richiedere e ottenere il rimborso dei biglietti dopo l'annullamento del Gran Premio

Tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna in seguito all'annullamento a causa dell'ondata straordinaria di maltempo che ha colpito una vasta aria della regione, gli organizzatori hanno infatti annunciato che coloro che i 162mila tifosi che avevano già acquistato un biglietto per il weekend di gara della Formula 1 a Imola potranno chiedere il rimborso, annunciandone inoltre le modalità per ottenerlo:

"A causa del perdurare dell’emergenza meteorologica in atto nella regione Emilia-Romagna l’evento Formula 1 ‘Gran Premio Qatar Airways del Made in Italy e dell’Emilia Romagna', in programma dal 19 al 21 maggio, non verrà disputato. Si informano tutti gli acquirenti che hanno acquistato i biglietti attraverso la rete di vendita e la piattaforma di acquisto ticketone.it, che a breve verrà offerta l’opportunità di convertire i biglietti acquistati con i biglietti per l’evento del 2024 o in alternativa il rimborso economico – si legge infatti nella nota diramata dagli organizzato del GP di Imola della F1 -. Data l’emergenza in corso nella regione, le modalità e le tempistiche del rimborso verranno rese note con successiva comunicazione che sarà inviata via e-mail nei prossimi giorni da parte di ACI Sport, società dell’Automobile Club d’Italia, tramite il provider di biglietteria ufficiale Ticketone.it" chiosa quindi il comunicando rimandando i dettagli riguardo alle modalità di rimborso dei biglietti del GP dell'Emilia Romagna ad una successiva comunicazione diretta a chi li aveva già acquistati.

Leggi anche Le immagini del GP di Miami della Formula 1 2023

Biglietti treno per il GP di Imola della Formula 1, come ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati

A seguito della cancellazione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula 1 anche Trenitalia ha annunciato che si potrà chiedere il rimborso integrale per i biglietti dei treni già acquistati per recarsi ad Imola per assistere al GP della F1: "A causa dell’aggravarsi delle condizioni meteo nella regione Emilia Romagna, il Gran Premio di Imola è stato annullato. Pertanto, qualora decida di rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso integrale del biglietto" si legge di fatti nella nota diramata dalla società pubblica che gestisce il trasporto ferroviario in Italia. Le modalità per ottenere il rimborso del biglietto del treno acquistato per recarsi ad Imola nei giorni del Gran Premio di Formula 1 sono già note.

Per essere rimborsati dell'importo speso per il tagliando ci sono tre diverse opzioni: andando, tramite sito o app, nella sezione ‘i miei viaggi' e cliccando sulla voce ‘recupera biglietto' (qui si potrà anche modificare eventualmente il biglietto con quello per un altro treno); recandosi nelle biglietterie o negli uffici di Customer Service di Trenitalia; o compilando il web form per il rimborso presente sul sito di Trenitalia.