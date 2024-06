GP Canada di Formula 1, la classifica piloti e costruttori aggiornata

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il GP del Canada di F1 a Montreal, in programma oggi con la gara alle ore 20:00, cerca il quarto vincitore diverso dopo gli ultimi tre GP che hanno visto trionfare altrettanti piloti e team: Lando Norris e la sua McLaren hanno trionfato a Miami, Max Verstappen con la Red Bull a Imola e la Ferrari di Charles Leclerc a Montecarlo. Ora, sulla pista dedicata al grande Hills Villeneuve si capirà se davvero questo Mondiale, dopo il dominio assoluto della Red Bull nel 2023, sarà davvero aperto a più piloti.

La parola dunque passa al Canada, dove la RB20 potrebbe pagare più di qualche semplice difficoltà con, McLaren e Mercedes pronte a mettere immediata pressione e le Ferrari decisamente attardate in griglia di partenza dopo le deludenti qualifiche. Una chance importantissima soprattutto per Charles Leclerc, secondo in classifica piloti, che è risalito a -31 punti da Verstappen dopo il successo a Montecarlo.

Classifica piloti F1, Leclerc insegue Verstappen

La classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2024 alla vigilia del Gran Premio del Canada vede ancora una volta davanti a tutti, con le due Ferrari di Leclerc e Sainz ad inseguire, insieme alla McLaren di Norris

Max Verstappen (Red Bull) 169 punti Charles Leclerc (Ferrari) 138 Lando Norris (McLaren) 113 Carlos Sainz (Ferrari) 108 Sergio Perez (Red Bull) 107 Oscar Piastri (McLaren) 71 George Russell (Mercedes) 54 Lewis Hamilton (Mercedes) 42 Fernando Alonso (Aston Martin) 33 Yuki Tsunoda (RB) 19 Lance Stroll (Aston Martin) 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Daniel Ricciardo (RB) 5 Alexander Albon (Williams) 2 Esteban Ocon (Alpine) 1 Kevin Magnussen (Haas) 1 Pierre Gasly (Alpine) 1

La classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 2024

Serrato il mondiale costruttori 2024 con la Red Bull che domina, ma di poco, davanti alla Ferrari. Sul podio anche la McLaren, terza

Red Bull 276 Ferrari 252 McLaren 184 Mercedes 96 Aston Martin 44 RB 24 Haas 7 Williams 2 Alpine 2

