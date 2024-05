Gommone fuori controllo semina il panico a Montecarlo durante le qualifiche del GP Monaco di F1 Un uomo ha perso il controllo del suo gommone, che ha finito la sua corsa in mezzo a due imbarcazioni su un molo del porto di Montecarlo, proprio mentre si stavano per disputare, a due passi, le Qualifiche della Formula 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Quando stavano per iniziare le Qualifiche del Gran Premio di Monaco diverse persone nel Principato hanno vissuto realmente un momento di terrore. Si può dire, alla fine, più paura che altro, ma sarebbe potuto accadere qualcosa di davvero drammatico sul molo di Port Hercule. Perché lì, non lontano dal paddock della Formula 1, un gommone imbizzarrito ha finito la sua corsa in mezzo a due yacht ormeggiati. C'è stato solo un ferito, fortunatamente lieve.

Un gommone ferma la sua corsa tra due yacht a Montecarlo

Nel pomeriggio del sabato di Montecarlo c'è stato un incidente che, per fortuna, alla fine è stato più scenico che altro a Port Hercule. Mentre le Qualifiche stavano per prendere il via un uomo alla guida di un gommone ha perso il controllo del suo natante che ha finito per incagliarsi su un pontone di Port Hercule, sito no lontano dal paddock.

Un ferito a causa del gommone imbizzarrito

Un agente di pubblica sicurezza presente sul posto ha raccontato l'accaduto e ha spiegato che chi era al volante di quel gommone ha voluto manovrare sterzando il volante a sinistra prima di terminare il suo viaggio sulla piattaforma di fronte. Un impatto non indifferente, a rivedere le immagini si capisce che poteva esserci quasi una strage, perché quel gommone è andato a collocarsi tra due yacht ormeggiati al porto. Il gommone è stato rapidamente rimosso dal molo, mentre l'unico ferito lieve è stato portato all'ospedale Principessa Grace.

A Montecarlo Charles Leclerc ha ottenuto per la terza volta la pole position, stavolta spera di poterla sfruttare. Il pilota della Ferrari vuole abbattere la sua ‘maledizione' monegasca. In prima fila anche Oscar Piastri, alle sue spalle Sainz e Norris. Verstappen sesto.

