video suggerito

Leclerc fantastico a Montecarlo, è sua la pole nel GP di casa: prima volta Ferrari nella F1 2024 Fantastica pole position di Charles Leclerc nel GP di Monaco della Formula 1 2024: il monegasco della Ferrari a Montecarlo batte le McLaren di Piastri e Norris e l’altra rossa di Sainz. Solo 6° Verstappen che ha commesso un errore nell’ultimo giro lanciato delle qualifiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

317 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno straordinario Charles Leclerc conquista la pole position del GP di Monaco nella sua Montecarlo mettendo così fine all'incredibile striscia di Max Verstappen che aveva sempre primeggiato in qualifica in questo Mondiale di Formula 1 2024. Con un giro da urlo nella Q3 (1:10.270) il monegasco della Ferrari è riuscito infatti a battere la McLaren di Oscar Piastri di oltre un decimo e mezzo. Terzo invece l'altro alfiere della scuderia di Maranello Carlos Sainz che chiude davanti a Lando Norris, George Russell e Max Verstappen che, in seguito ad un errore nell'ultimo giro lanciato, partirà dunque solo in sesta posizione nella gara di domani.

Settimo posto invece per un Lewis Hamilton che sembrava poter ambire a qualcosa di più, mentre difficilmente avrebbero potuto sperare di fare meglio Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Pierre Gasly che hanno concluso rispettivamente all'ottavo, al nono e al decimo posto queste qualifiche del GP di Montecarlo. Finita anticipatamente in una velocissima Q2 (con 5 piloti sotto l'1'11") invece la qualifica per i due alfieri della Haas Nico Hulkenberg (che rischia anche una penalità per impeding su Ocon) e Kevin Magnussen, e per Daniel Ricciardo, Lance Stroll e lo stesso Esteban Ocon.

Disastrosa qualifica infine per due dei protagonisti più attesi della vigilia nonché già vincitori in carriera del GP di Monaco: eliminati in Q1 infatti sia l'alfiere dell'Aston Martin Fernando Alonso che l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez che scatteranno rispettivamente dalla sedicesima e dalla diciottesima casella della griglia di partenza nella gara della domenica.

Leggi anche Hamilton risorge nelle libere 1 del GP Monaco della F1: sessione agrodolce per Leclerc e la Ferrari

La griglia di partenza del GP Monaco della F1 2024 dopo le qualifiche a Montecarlo

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas)

7ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)

9ª fila: Logan Sargeant (Williams), Sergio Perez (Red Bull)

10ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Zhou Guanyou (Sauber)

Formula 1 News Calendario Classifica segui