Con il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con Mercedes si chiude la griglia di partenza del Mondiale 2021 di Formula 1. E dunque anche per la prossima stagione il sette volte campione del mondo sarà il più pagato tra i piloti F1. Con i tanti trasferimenti da una scuderia all'altra e le diverse new entry a cambiare è però la top 10 degli stipendi dei driver che saranno protagonisti del Circus in questa nuovo campionato.

Lewis Hamilton infatti, con il suo stipendio da 47 milioni di dollari, circa 40 milioni di euro, (che potrebbero diventare 45 milioni di euro dato che gli è stata concessa la possibilità di gestire due spazi nel casco per i propri sponsor) resta dunque di gran lunga in vetta alla graduatoria. Lontano alle sue spalle, con uno stipendio di circa 30 milioni, c'è il pilota della Red Bull Max Verstappen. A chiudere il podio il rientrante Fernando Alonso che ha pattuito con Renault-Alpine F1 un ingaggio annuo da circa 15 milioni di euro (che può arrivare anche a 20 milioni in base al raggiungimento di alcuni risultati: bonus per podio, vittoria e in base alla posizione finale nella classifica piloti).

Fuori dal podio, appaiati in quarta posizione a quota 11 milioni di euro, ci sono il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il nuovo driver della McLaren Daniel Ricciardo, dietro di loro invece il neo ferrarista Carlos Sainz e il suo predecessore sul Cavallino Sebastian Vettel che dai nuovi contratti firmati con Ferrari e Aston Martin nel 2021 dovrebbero intascare circa 8 milioni di euro. A chiudere la top-10 l'altro pilota Mercedes Valtteri Bottas (6 milioni di euro), il nuovo alfiere della Red Bull Sergio ‘Checo' Perez (5 milioni di euro) e il campione del mondo 2007 Kimi Raikkonen che percepirà da Sauber-Alfa Romeo circa 4 milioni di euro.

La classifica degli stipendi dei piloti F1 2021

1. Lewis Hamilton (Mercedes), 40 milioni di euro (45 con bonus)

2. Max Verstappen (Red Bull), 30

3. Fernando Alonso (Alpine F1), 15 (20 con bonus)

4. Charles Leclerc (Ferrari), 11

4. Daniel Ricciardo (McLaren), 11

6. Carlos Sainz (Ferrari), 8

6. Sebastian Vettel (Aston Martin), 8

8. Valtteri Bottas (Mercedes), 6

9. Checo Pérez (Red Bull), 5

10. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), 4