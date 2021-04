Gli orari delle Qualifiche e delle prove libere del Gran Premio del Made in Italy & dell'Emilia Romagna di Imola in programma nel prossimo fine settimana sono stati ufficialmente modificati. Cambia l'orario delle Qualifiche per evitare la concomitanza con la cerimonia funebre del Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. Le Qualifiche prenderanno il via alle ore 14 invece che alle 15.

Per i funerali del Principe Filippo cambiano gli orari delle Qualifiche

La Formula 1 ha deciso di anticipare l'orario d'inizio delle Qualifiche per il Gp di Emilia Romagna in programma a Imola. Questa scelta è stata presa per rispettare la cerimonia funebre per il Principe Filippo di Edimburgo, morto a 99 anni venerdì scorso. Le esequie sono previste per le 16 ora italiane di sabato 17 aprile. Le Qualifiche avrebbero dovuto iniziare alle ore 15 e saranno invece anticipate di un'ora – alle 14 – e inizieranno in quello che un tempo era l'orario canonico. A cascata cambiano però anche gli orari delle prove libere del venerdì e del sabato mattino. Non cambia invece l'orario del GP che resta invece alle ore 15.

I nuovi orari del Gran Premio Made in Italy & Emilia Romagna 2021

Le prove libere del venerdì mattina prenderanno il via alle ore 11, mentre quelle del pomeriggio si anticipano di mezz'ora e avranno il loro start alle ore 14.30 e non alle 15. Cambiando l'orario delle Qualifiche, dalle 15 alle 14, si anticipano di mezz'ora anche le libere del sabato mattina, partenza alle ore 11.

Venerdì

FP1: ore 11

FP2: ore 14.30

Sabato

FP3: ore 11

Qualifiche: ore 14

Domenica

Gran Premio dell'Emilia Romagna: ore 15