George Russell in pole a Las Vegas, beffato Sainz: quarto Leclerc, la sorpresa è Gasly

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

George Russell partirà dalla pole position a Las Vegas. Il pilota inglese è stato perfetto e si è messo davanti a tutti, Sainz secondo ad appena 98 millesimi. Terzo un sorprendete Gasly, quarto Leclerc poi Verstappen. Quarta pole in carriera per il pilota inglese, Max domenica può vincere matematicamente il titolo.

Q1: la pista si migliora di minuto in minuto, cambiano i leader: Piastri, Russell e Verstappen, i più illustri. La Ferrari si mette in salvo molto presto, la Mercedes c'è. Piastri pare più brillante di Norris, mentre la Red Bull ha l'ala giusta. Alla fine il più veloce è Russell che precede di 39 millesimi Hamilton, poi a un passo Verstappen davanti a Leclerc. Fuori ancora una volta, presto, Perez. Esclusi anche Alonso e Albon, oltre a Bottas e Stroll.

Q2: c'è sempre lotta per il primo posto, lotta davvero sui millesimi. La Ferrari decide di fare due giri nel finale con gomme nuove, quindi in avvio i più rapidi sono Hamilton, Piastri e Verstappen, ma Russell è in palla e si mette davanti a Lewis e a Leclerc, che precede Verstappen. Hamilton si mette davanti a tutti, Sainz e Russell lo seguono. Sul finire della Q2 Colapinto commette un errore e va a sbattere pesantemente sul muro. Williams distrutta.

Q3: la Mercedes è la più veloce. Russell il tempo lo trova, eccome, mettendosi dietro un super Sainz. Hamilton invece sbaglia un paio di volte e si mette nei guai. Leggere difficoltà pure per Leclerc, che dopo il primo tentativo è ottavo. Max migliora, Leclerc fa una parte finale del giro in modo strepitoso, ma è quarto, meglio di lui un sorprendente Gasly, terzo, Sainz, secondo, e Russell che si prende la pole per 98 millesimi.

La Griglia di Partenza del GP Las Vegas

1ª fila: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

2ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren)

5ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes)

6ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas)

7ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Franco Colapinto (Williams)

8ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)