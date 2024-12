video suggerito

Gasly impressionante, è il primo pilota della storia a non finire nella classifica più odiata in F1 Pierre Gasly è il primo pilota di Formula 1 a chiudere una stagione intera senza causare danni alla sua squadra. Zero euro di danni per Gasly, che ha portato l’Alpine al sesto posto dei Costruttori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono tanti modi per entrare nella storia di uno sport. Pierre Gasly dopo il Gp di Abu Dhabi è entrato in quella della Formula 1. Il pilota francese, che è riuscito a portare il sesto posto nel Mondiale Costruttori alla Alpine, è diventato il primo pilota nella storia a chiudere una stagione senza aver causato nemmeno un euro di danni. Praticamente perfetto, uno score letteralmente immacolato, che gli permette di essere nettamente all'ultimo posto della classifica dei ‘distruttori', quella che somma i danni causati dai piloti in ogni singola stagione.

Gasly ha regalato all'Alpine il sesto posto nel Costruttori

L'errore fa parte del gioco. Un errore può costare carissimo a ogni pilota, si può perdere una gara, un podio o anche un Mondiale. Il buon Lando Norris ne ha commessi diversi di errori durante la battaglia per il titolo con Max Verstappen. Certamente non va gettata la croce addosso solo all'inglese, perché in un'annata intera si può sbagliare, anzi si sbaglia. D'altronde i piloti vanno sempre al limite, figuriamoci poi in un'annata con 24 Gp e 6 Sprint Race.

Pierre Gasly il limite lo ha cercato, come tutti i piloti, lo ha fatto sempre sia a inizio stagione quando aveva una vettura modestissima sia alla fine quando con l'arrivo di Briatore e del team principal Oakes si è trovato tra le mani un'Alpine di buonissimo livello.

Un finale favoloso con il terzo posto del Brasile che luccica, ma sono state splendide anche le gare del Qatar e di Abu Dhabi, dove anche in qualifica ha piazzato il colpo. Il francese ha chiuso il Mondiale al decimo posto, soffiando il posto a Nico Hulkenberg per un solo punto. Ed ha regalato all'Alpine il sesto posto nel Costruttori.

Il francese non ha causato nemmeno un euro di danni nel 2024

Risultati di livello ottenuti senza sbagliare mai, nessun errore e nessun danno. Gasly è entrato nella storia della Formula 1 perché non ha causato nemmeno un euro di danni all'Alpine. Un'impresa clamorosa che pare difficilmente eguagliabile. Gasly è un pilota affidabile, è stato pressoché perfetto in pista e anche molto giudizioso, perché nonostante tantissime lotte è riuscito sempre a evitare corpo a corpo pericolosi. Così si spiega il primato che ha appena realizzato e che gli dà un piccolo pezzettino di storia del motorsport.

Ogni anno viene stilata la classifica dei piloti che hanno causato i maggiori danni a livello economico. Nel 2024 i piloti della Williams (Albon, Sargeant e Colapinto) sono dal lato opposto rispetto a Gasly, e hanno reso difficile la vita al team inglese. Hanno causato parecchi danni alle loro vetture pure Perez, Russell e Sainz.