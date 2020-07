Primi casi di positività al coronavirus nel paddock della Formula 1. Due persone sono risultate positive al Covid-19, sono state rimosse dai propri incarichi e isolate. Ad annunciarlo tramite i propri canali social la Fia e la F1 che hanno anche fatto sapere che non divulgheranno dettagli specifici sull'identità delle persone contagiate.

"La FIA e la Formula 1 possono oggi confermare che tra venerdì 10 luglio e giovedì 16 luglio sono stati eseguiti 4.997 test per COVID-19 su piloti, squadre e personale. Di questi, due persone sono risultate positive – si legge nel breve messaggio lanciato su Twitter -. Queste non erano presenti in Austria e sono state immediatamente rimosse dalle operazioni e isolate".

"La FIA o la Formula 1 – si legge poi in un tweet successivo – non forniranno dettagli specifici su squadre o individui e i risultati saranno resi pubblici ogni 7 giorni".