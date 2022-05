Formula 1 2022, la classifica piloti e costruttori prima del GP Spagna Charles Leclerc è il leader del Mondiale di Formula 1, Verstappen insegue da vicino. La Ferrari nel Campionato Costruttori ha un margine minimo sulla Red Bull. Ecco la classifica aggiornata per il Mondiale di Formula 1 2022.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale 2022 sin dall'inizio vede un grande duello tra la Ferrari e la Red Bull. La scuderia di Maranello è partita meglio e per questo è al comando di entrambi i campionati. Charles Leclerc ha vinto due Gran Premi (Bahrain, Australia) contro i tre di Verstappen (Arabia Saudita, Imola, Miami), ma in virtù dei piazzamenti il monegasco è davanti. Distantissimo Lewis Hamilton, che ha iniziato il campionato in modo orribile ed è nettamente alle spalle pure del compagno di squadra Russell.

Leclerc è il leader del Campionato Mondiale di Formula 1 con 104 punti, Verstappen insegue con 85. Terzo è Sergio Perez che con costanza ha portato a casa due podi e 66 punti, segue a sorpresa George Russell, molto costante ma anche un pizzico fortunato (a Melbourne e Miami). L'inglese precede di un soffio Sainz e di 23 lunghezze Hamilton. Nel Campionato Costruttori il divario tra Ferrari e Red Bull è risicato. Perché se la Red Bull paga i ritiri di Verstappen, la Ferrari sconta invece quelli di Carlos Sainz. Mercedes terza, a metà del guado, lontana delle prime due, ma molto avanti rispetto a McLaren e Alfa Romeo.

Il sistema di punteggio della Formula 1 è ormai stabilizzato da anni. Vengono assegnati 25 punti per il vincitore di ogni Gp, 18 punti per il secondo classificato, 15 per il terzo. Poi: 12 punti (per il 4°), 10 (5°), 8 (6°), 6 (7°), 4 (8°), 2 (9°), 1 (10°). Un punto addizionale per chi ottiene il giro veloce.

Formula 1 2022, la classifica piloti aggiornata

Leclerc (Ferrari) – 104 punti, 2 vittorie e 4 podi Verstappen (Red Bull) – 85 punti, 3 vittorie e 2 podi Perez (Red Bull) – 66 punti, 2 podi Russell (Mercedes) – 59 punti, 1 podio Sainz (Ferrari) – 53 punti, 3 podi Hamilton (Mercedes) – 36 punti, 1 podio Norris (McLaren) – 35 punti, 1 podio Bottas (Alfa Romeo) – 30 punti Ocon (Alpine) – 24 punti Magnussen (Haas) – 15 punti Ricciardo (McLaren) – 11 punti Tsunoda (Alpha Tauri) – 10 punti Gasly (Alpha Tauri) – 6 punti Vettel (Aston Martin) – 4 punti Albon (Williams) – 3 punti Alonso (Alpine) – 2 punti Stroll (Aston Martin) – 2 punti Zhou (Alfa Romeo) – 1 punto Schumacher (Haas) – 0 punti Hulkenberg (Aston Martin) – 0 punti Latifi (Williams) – 0 punti

Classifica costruttori F1 2022