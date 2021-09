Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Italia a Monza Gli orari TV del GP d’Italia a Monza, quattordicesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche, sprint race e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta. Ecco quando e dove vedere da venerdì 10 a domenica 12 settembre tutta l’azione in pista del week end italiano della F1 in casa Ferrari.

Il campionato Mondiale di Formula 1 2021 fa tappa in Italia. Dopo il Belgio e l'Olanda, il Circus nel week end 10-12 settembre sarà di scena sul tracciato dell'Autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia, quattordicesimo round stagionale per la F1. Gara di casa dunque per la Ferrari che nel "Tempio della Velocità" vorrà ben figurare davanti ai propri tifosi andando ad inserirsi nel duello tra Red Bull e Mercedes con Leclerc e Sainz che sperano poter impensierire i duellanti per il titolo iridato Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Nella tappa di Monza della F1 2021 trova spazio la seconda qualifica sprint stagionale che rivoluzionerà l'intero programma del gran premio a partire già dal venerdì quando, dopo la classica sessione di prove libere 1, andranno in scena le qualifiche per la Sprint Race che prenderà il via al sabato dopo le FP2. Domenica 12 settembre invece la gara tradizionale. Il week end del GP d'Italia sarà trasmesso interamente in TV e live streaming su Sky, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile vedere solo la Sprint Race e la gara della domenica.

Orari F1 GP Monza, il programma di libere, qualifiche e gara

Nuovo programma e nuovi orari dunque per il GP d'Italia 2021 in calendario a Monza dal 10 al 12 settembre. Solo due le sessioni di prove libere (le FP1 al venerdì e le FP2 al sabato), con le qualifiche tradizionali con Q1,Q2 e Q3 anticipate al venerdì che serviranno a comporre la griglia di partenza della qualifica sprint che si svolgerà al sabato pomeriggio. La gara invece sarà come di consueto domenica (inizio alle ore 15) ma con le posizioni di partenza determinate dall'ordine d'arrivo della Sprint Race. Questo il programma completo del GP d'Italia 2021 a Monza:

Venerdì 10 settembre

FP1: 14:30 – 15:30

Qualifiche: 18:00 – 19:00

FP2: 12:00 – 13:00

Sprint Race: 16:30 – 17:00

Gran Premio: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Monza

Cambio di programma anche per gli orari TV del GP d'Italia 2021. L'intero week end della F1 a Monza si potrà vedere in diretta TV su Sky con prove libere, qualifiche, qualifica sprint e gara che saranno trasmesse sui canali Sky Sport F1 HD(canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Solo per gli abbonati il GP di Monza sarà disponibile anche in live streaming su SkyGo e, dopo aver acquistato il ticket per il singolo evento, anche su NOW.

Prove Libere

FP1 (venerdì 10 settembre ore 14:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

FP2 (sabato 11 settembre ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Q1, Q2 e Q3 (venerdì 10 settembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Qualifica Sprint (sabato 11 settembre ore 16:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Gran Premio (domenica 12 settembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Monza, dove vederla in chiaro

Alcuni eventi del week end del GP d'Italia di Formula 1 2021 si potranno vedere in diretta TV anche in chiaro su TV8, il canale 8 del digitale terrestre. Qui sabato 11 settembre sarà possibile vedere la diretta della qualifica sprint e domenica 12 settembre la diretta della gara tradizionale. Questi gli appuntamenti del GP di Monza di F1 2021 che si potranno guardare in diretta su TV8:

Sabato 11 settembre – Qualifica Sprint Race

Qualifica Sprint Race (sabato 11 settembre ore 16:30): diretta in chiaro su TV8 dalle ore 16:30

Gran Premio (domenica 12 settembre ore 15:00): diretta in chiaro su TV8 dalle ore 15:00

Le caratteristiche del circuito di Monza

La Formula 1 fa tappa su uno dei circuiti storici. L‘Autodromo di Monza è infatti il secondo circuito permanente più antico del mondo su cui si corre ancora. Come ogni anno, anche nel 2021 ospiterà il Gran Premio d'Italia in programma dal 10 al 12 settembre. L'impianto sorge nella splendida cornice del Parco di Monza ed il tracciato è caratterizzato da lunghissimi rettilinei intervallati da chicane e curve lente che lo rendono unico nel suo genere, curve che sono diventate leggendarie nel corso degli anni (la variante della Roggia, le due curve di Lesmo, la Variante Ascari e la Parabolica).

Qui si toccano le velocità più alte del Mondiale di F1 (abbondantemente oltre i 330 km/h), non a caso si è guadagnato l'appellativo di "Tempio della Velocità". Il tracciato misura 5.793 metri e in gara si percorrono 53 giri, per una distanza complessiva di 306,72 Km. Il layout della pista richiede un basso carico aerodinamico, ma anche un’aerodinamica bilanciata. Il circuito di Monza è molto impegnativo per i motori con le power unit che saranno al massimo della loro potenza per il 71% del giro, ma anche per le sospensioni a causa dei duri cordoli.