Verstappen trionfa nel GP Olanda di Formula 1 e scavalca Hamilton nel Mondiale Max Verstappen trionfa nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 sul tracciato di Zandvoort, dove non si correva da 36 anni. Secondo Hamilton, che nel finale ha evitato un’ulteriore beffa strappando al compagno di scuderia Bottas, il giro veloce che gli ha garantito il punto aggiuntivo. Quinta e settima le Ferrari di Leclerc e Sainz.

A cura di Marco Beltrami

Pronostico confermato sul circuito di Zandvoort, dove non si correva da 36 anni. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, settimo trionfo stagionale, secondo consecutivo dopo quello senza scendere in pista del Belgio. Alle spalle del pilota della Red Bull, Lewis Hamilton, seguito dal suo compagno di scuderia Bottas. L'olandese si è preso il primo posto nella classifica generale del Mondiale, scavalcando il britannico.

Max Verstappen dunque non ha avuto molti problemi a prendersi la vittoria davanti al pubblico di casa in una giornata tutta a tinta oranje. Il pilota di casa ha ceduto il primato solo nella fase iniziale della gara, quando dopo il cambio gomme ha recuperato poi su Bottas, che ha provato senza fortuna ad agevolare il compagno di scuderia Hamilton. Quest'ultimo nel finale ha provato a raggiungere Verstappen, con la scelta delle gomme che però non lo ha premiato. È stato il suo stesso box in un team radio a comunicargli l'impossibilità di raggiungere il leader della gara.

Nel finale poi ecco il colpo di scena con Bottas che a sorpresa ha piazzato il giro veloce, strappando a Hamilton il punto aggiuntivo. Una situazione che ha rischiato di scatenare un terremoto in casa Mercedes ma che è rientrata dopo che all'ultimo giro il britannico campione del mondo ha superato il compagno, che ha chiuso la sua gara al terzo posto. Non è bastato comunque a Hamilton per mantenere il primato nella classifica iridata con Verstappen che ha piazzato il sorpasso in un Mondiale assolutamente divertente.

E le Ferrari? Prova positiva di Leclerc che ha chiuso al quinto posto alle spalle di Gasly, facendo registrare tempi comunque positivi. Beffa finale per il compagno Sainz che in extremis si è lasciato superare da un Alonso letteralmente scatenato, settimo posto per lo spagnolo della Rossa che ha chiuso davanti a Perez, Ocon e Norris la top ten, a punti.

La classifica finale del GP d'Olanda di Formula 1 2021:

Max VERSTAPPEN

Lewis HAMILTON +20.932

Valtteri BOTTAS +56.460

Pierre GASLY 1L

Charles LECLERC 1L

Fernando ALONSO 1L

Carlos SAINZ 1L

Sergio PEREZ 1L

Esteban OCON 1L

Lando NORRIS 1L

Daniel RICCIARDO 1L

Lance STROLL 2L

Sebastian VETTEL 2L

Antonio GIOVINAZZI 2L

Robert KUBICA 2L

Nicholas LATIFI 2L

George RUSSELL 3L

Mick SCHUMACHER 3L

Yuki TSUNODA ritirato

Nikita MAZEPIN ritirato

(in aggiornamento)