Follia in tribuna nel GP del Messico: tifosi Ferrari aggrediti dopo l’incidente tra Leclerc e Perez Scene folli sulle tribune del circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico durante la gara del GP del Messico della Formula 1 2023: tifosi della Ferrari aggrediti da sostenitori di Sergio Perez dopo l’incidente al via tra il ferrarista Leclerc e il pilota messicano della Red Bull che ha costretto quest’ultimo al ritiro.

A cura di Michele Mazzeo

Scene folli quelle andate in scena sulle tribune del circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico durante la gara del GP del Messico della Formula 1 2023 vinta dal solito Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e ad uno sfortunato Charles Leclerc. E ci sarebbe proprio l'episodio che ha visto protagonista il monegasco della Ferrari subito dopo la partenza ad aver dato il via ad una aggressione ad alcuni tifosi del Cavallino da parte di un tifoso della Red Bull (bloccato e immobilizzato poi da altri spettatori messicani che indossavano la maglia dell'idolo di casa Sergio Perez).

Già perché la violenta aggressione, immortalata in un video divenuto immediatamente virale sui social network, da parte del sostenitore di Checo sarebbe avvenuta poco dopo l'incidente avvenuto in Curva 1 dopo la partenza tra l'alfiere della scuderia di Maranello e lo stesso driver messicano che dopo aver tentato un aggressivissimo sorpasso all'esterno ha colpito la SF-23 numero #16 (impossibilitata a cambiare traiettoria perché all'interno aveva l'altra Red Bull di Max Verstappen) decollando e finendo fuori pista essendo quindi costretto al ritiro immediato per la delusione del numerosissimo pubblico messicano accorso sul circuito Hermanos Rodriguez proprio per vedere correre (e magari vincere) il proprio beniamino.

Nonostante Sergio Perez, nelle primissime interviste TV fatte dopo il ritiro dalla gara, abbia sottolineato come la colpa di quell'incidente fosse sua, ciò ha creato della tensione in tribuna con il suo sostenitore che ha aggredito due uomini e una donna che, con le maglie della Ferrari indosso, erano lì per fare il tifo per la scuderia italiana che partiva con grandi ambizioni in questa gara messicana dato che al via i suoi due piloti occupavano l'intera prima fila della griglia di partenza. Secondo quanto fatto sapere dalla Formula 1, l'uomo resosi protagonista della folle aggressione in tribuna è stato successivamente immobilizzato, portato fuori dal circuito e tratto in arresto.

Pur essendo il più grave, quello andato in scena sulle tribune, non è stato l'unico momento di tensione che ha visto protagonista Charles Leclerc dopo l'incidente con il Checo Perez nel GP del Messico. Alla fine della gara, infatti, quando il monegasco si è presentato ai microfoni di F1 TV per la tradizionale intervista a caldo dei piloti che hanno conquistato il podio, è stato subissato dai fischi dei supporter messicani dovendo interrompere la propria analisi della corsa appena terminata per spiegare che, seppur dispiaciuto per quanto successo all'idolo di casa, non poteva fare altro in quella circostanza e che non ha alcuna responsabilità in quell'incidente, come già spiegato in precedenza dallo stesso Perez.