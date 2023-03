Ferrari senza acuti, Verstappen e Alonso al top: i tempi delle prove libere nel GP Australia F1 2023 I risultati delle prove libere di oggi del GP d’Australia della Formula 1 2023: Verstappen domina nelle FP1, Alonso vola nelle FP2 condizionate dalla pioggia, Ferrari senza acuti in entrambe le sessioni con Leclerc 2° ma distante dalla Aston Martin nelle seconde Libere.

La prima giornata di prove libere del GP d'Australia della Formula 1 2023 ha difatti confermato che anche sulla pista di Melbourne i valori sembrano essere quelli visti nei primi due weekend di gara del Mondiale. A causa della pioggia che ha di fatto reso inutili le FP2, è stata la prima sessione di Libere a dare informazioni utili riguardo alle simulazioni di qualifica e passo gara.

La Red Bull con il solito Max Verstappen è stata ancora una volta la monoposto più veloce in pista nelle FP1 con il secondo, Lewis Hamilton, staccato di oltre quattro decimi, e il terzo, il compagno di squadra Sergio Perez, che ha accusato un ritardo di mezzo secondo. Unica nota stonata per l'olandese le difficoltà nel prendere le misure del tracciato come dimostrano i "lunghi" e i testacoda di cui è stato protagonista.

Nei pochi minuti della seconda sessione di prove libere in cui si è potuto girare con gomme slick prima dell'arrivo della pioggia il più veloce è stato invece il pilota dell'Aston Martin Fernando Alonso. Secondo, ma lontano quasi mezzo secondo, Charles Leclerc con una Ferrari che comunque in questo primo giorno di prove sul circuito di Melbourne ha confermato di non essere ancora dietro a Red Bull, Aston Martin e Mercedes sia con il monegasco che con l'altro alfiere Carlos Sainz (6° nelle FP1, 5° nelle FP2).

Per quanto riguarda invece la simulazione di qualifica con gomme intermedie su pista bagnata a brillare è stata la McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris, la Williams con Alexander Albon, la Mercedes con George Russell e le Haas con Nico Hulkenberg che ha fatto di poco meglio del compagno di squadra Kevin Magnussen.

Prove libere 1 del GP Australia della F1 2023: la classifica dei tempi

