Ferrari non spinge nelle FP2 del GP di Spagna: davanti a tutti c’è sempre Verstappen, poi Alonso Ferrari ancora impegnate nel lavoro di sviluppo della nuova SF-23 anche nelle FP2 del GP di Spagna della Formula 1 2023 che hanno visto Max Verstappen chiudere ancora una volta davanti a tutti. Secondo nella classifica dei tempi Fernando Alonso con l’Aston Martin.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver dominato le FP1, Max Verstappen si ripete nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna della Formula 1 2023. L'olandese infatti chiude la prima giornata sul circuito di Barcellona con la miglior prestazione cronometrica grazie all'1:13.907 messo a segno nel pomeriggio. Il pilota della Red Bull ha preceduto il padrone di casa Fernando Alonso e il sorprendente Nico Hulkenberg con la Haas che è riuscito a fare addirittura meglio dell'altro alfiere della scuderia austriaca Sergio Perez e quello dell'Alpine Esteban Ocon.

Altra sessione dedicata alla raccolta di dati per la Ferrari che ha attuato una strategia anomala in queste FP2: sia Carlos Sainz che Charles Leclerc, scesi entrambi in pista con la nuova SF-23 dotata dell'importante pacchetto di aggiornamenti varato da Maranello per questo GP di Spagna, hanno infatti iniziato la sessione con la simulazione di qualifica dedicandosi poi alla simulazione di passo gara nella seconda parte. Entrambe le simulazioni ha offerto delle indicazioni positive (soprattutto quella del passo gara con le rosse che hanno girato per molto tempo sui ritmi della Red Bull).

Risultati e tempi delle FP2 del GP di Spagna della Formula 1 2023

I risultati delle Fp2 e i tempi dei piloti nelle seconde libere del GP di Spagna della Formula 1 2023