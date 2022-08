Ferrari disastrosa, Leclerc penalizzato all’ultimo giro! Cambia la classifica del GP Belgio Disastro Ferrari nel finale del GP del Belgio della Formula 1 2022 che costa una posizione e diversi punti iridati a Charles Leclerc che dopo il traguardo si è visto comminare una penalità di 5 secondi che ha permesso ad Alonso di scavalcarlo.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull ha dominato il GP del Belgio della Formula 1 2022 con la super-rimonta di Max Verstappen dominatore della gara dopo esser partito 14° e il secondo posto di Sergio Perez. Parziale consolazione per la Ferrari il terzo gradino del podio conquistato da Sainz che era partito dalla pole in una giornata in cui la F1-75 è apparsa in grande diffcoltà sul tracciato di Spa-Francorchamps.

Nel finale di gara però la scuderia del Cavallino si è resa protagonista di un vero e proprio disastro che è costato una posizione e diversi punti iridati a Charles Leclerc. Nel penultimo giro infatti il monegasco è stato richiamato ai box per montare gomma soft e provare quindi a strappare il giro veloce all'olandese della Red Bull. Al muretto, dove si era sicuri di avere un margine rassicurante su Fernando Alonso, però i conti sono stati fatti male e così il 24enne di Monte-Carlo al rientro in pista si è trovato appena davanti all'Alpine del due volte campione del mondo che, sfruttando gomme più calde, lo ha sorpassato agevolmente riuscendo anche a prendere un discreto vantaggio nell'immediato.

Il ferrarista, nell'ultimo giro, è poi riuscito a riprendere la quinta posizione prima del traguardo. Ma è proprio subito dopo la bandiera a scacchi che arriva la doccia fredda per la Ferrari: Charles Leclerc si vede difatti comminata una penalità di cinque secondi per non aver rispettato i limiti di velocità in uscita dalla pit-lane (come si vede dalle immagini ha tolto il limitatore pochi metri prima della linea che delimita la pit-lane e questo ha fatto sì che la sua velocità fosse superiore di appena un chilometro orario rispetto al limite imposto dal regolamento che è di 80 km/h) e si vede quindi scavalcare da Fernando Alonso nell'ordine d'arrivo del GP del Belgio.