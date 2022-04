Ferrari all’assalto pure in Australia: “Possiamo vincere in ogni gara” La Ferrari ha vinto 9 volte il GP Australia e a Melbourne cerca il decimo successo. Binotto è convinto che Leclerc e Sainz possono lottare ancora per la vittoria.

A cura di Alessio Morra

In Australia la Ferrari cerca la decima vittoria della sua storia. I tifosi sperano di vivere un'altra volta un'alba rossa, così è stato l'ultima volta con Vettel e ben quattro volte con Michael Schumacher. E ora si sogna con Leclerc e Sainz. Il monegasco è al comando nel Mondiale Piloti, la Ferrari ha più del doppio dei punti di Mercedes e Red Bull in quello Costruttori. Il team Principal Binotto è certo che pure a Melbourne può vincere, la Red Bull è favorita per il titolo, ma attenzione alla Ferrari, che può vincere su ogni pista.

Dopo l'esordio strabiliante di Sakhir, con una doppietta strepitosa, la Ferrari ha sfiorato il bis a Jeddah, dove solo nel finale Verstappen ha avuto la meglio su Leclerc, poco fortunato a causa di alcune bandiere gialle. Si dice sempre che anche con i secondi posti si vincono i campionati e anche quel piazzamento è stato buono in ottica lotta per il Mondiale. Ora c'è Melbourne, un circuito particolare, un cittadino. Leclerc tendenzialmente si trova bene, Sainz pure, e adesso sono pronti a battagliare ancora. Binotto è convinto che la Ferrari può provare a vincere in ogni Gp, anche se gli avversari sono di livello alto, il plurale è d'obbligo. Perché la Mercedes è pronta a tornare in alto: "A Gedda non è finita come volevamo, ma abbiamo assistito a un grande spettacolo tra Leclerc e Verstappen. Nelle prime due gare abbiamo ottenuto 78 punti su 88 possibili, è sicuramente un numero significativo, di cui essere orgogliosi. Adesso siamo in una buona posizione per essere in grado di competere per le vittorie in ogni gara".

Parlando con la ‘Bild' Binotto ha detto che la Ferrari da anni sta lavorando al nuovo progetto, quindi non si deve pensare che in così poco tempo c'è stato un cambiamento di valori, ma è altresì vero che nessuno immaginava di essere già così forti: "Non c’è stato solo l’inverno. Un progetto così grande richiede anni. Sapevamo che ci eravamo preparati bene questa stagione. Ma naturalmente non potevamo aspettarci un risultato così buono nella prima gara, credevamo che ci fossero team molto forti da subito. Sappiamo su cosa dobbiamo concentrarci nei prossimi mesi, ovverosia gli sviluppi, la chiave nella seconda parte del campionato. Siamo pronti a combattere in ogni gara per mantenere questo livello di prestazioni, crediamo che i campioni del mondo dello scorso anno sono ancora i favoriti".