Fenati finisce nella ghiaia al Sachsenring e perde la testa: sfoga la rabbia contro la moto Strana reazione di Romano Fenati dopo la caduta al Sachsenring durante le prove libere della Moto3 del GP di Germania: il pilota italiano perde la testa e sfoga la sua frustrazione contro la moto finita nella ghiaia.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia male il weekend del GP di Germania per Romano Fenati che nella prima sessione di prove libere della Moto3 sul circuito del Sachsenring è stato protagonista di una scivolata che lo ha costretto a chiudere anticipatamente il suo lavoro in pista. Una scivolata che il pilota italiano non ha preso bene data la strana reazione avuta dopo essere finito nella ghiaia.

Il 27enne di Ascoli infatti dopo aver perso il controllo della sua moto ha ruzzolato per tutta la via di fuga terminando la sua corsa contro le barriere protettive che separano la pista dalle tribune. A quel punto Romano Fenati ha sfogato tutta la sua rabbia inveendo con gesti e urla contro la sua moto divelta sulla ghiaia. Il centauro marchigiano per diversi secondi non è riuscito dunque a trattenere la frustrazione per quella che è sembrata essere una normale scivolata come tante che spesso si vedono in condizioni di pista umida.

Frustrazione che probabilmente non è figlia soltanto dalla caduta in queste FP1 del GP di Germania ma piuttosto frutto di tutte le delusioni accumulate dal pilota nelle prime gare stagionali in cui non solo non è riuscito a togliersi delle soddisfazioni ma non è neanche mai riuscito ad entrare in top-10. A questo punto però verrebbe da chiedersi perché dopo la scivolata al Sachsenring abbia sfogato la sua rabbia contro la sua moto? Probabilmente la risposta è da ricercarsi nel brutto scherzo che quest'ultima gli ha giocato nel precedente GP d'Italia al Mugello.

Nella gara di casa infatti subito dopo il giro di ricognizione la sua moto si era spenta costringendolo così a rinunciare ad una partenza dalla terza fila della griglia conquistata in qualifica e a cominciare la corsa dalla pit-lane. Un episodio che inevitabilmente ha compromesso una gara in cui, guardando i tempi fatti nelle prove libere e poi confermati durante la gara, avrebbe potuto togliersi la prima soddisfazione stagionale e mettersi alle spalle un avvio di campionato nettamente al di sotto delle aspettative per un pilota con il suo talento e la sua esperienza.