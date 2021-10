F1, Hamilton batte Verstappen nelle prove libere 1 del GP della Turchia. Bene la Ferrari: Leclerc 3° Nella prima sessione di prove libere del GP della Turchia di Formula 1 2021 a piazzare il miglior tempo è Lewis Hamilton che sarà però penalizzato nella gara di domenica. Dietro al britannico della Mercedes in queste FP1 termina Max Verstappen. Ottima prestazione per la Ferrari che chiude al terzo posto con Charles Leclerc e in quinta posizioni con Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton è il più veloce nella prima sessione di prove libere che apre il week end del GP della Turchia, 16° round del Mondiale di Formula 1 2021. Il britannico della Mercedes, in pista a Istanbul con il nuovo motore endotermico che gli costerà una penalità nella griglia di partenza nella gara di domenica, in queste FP1 ha preceduto il rivale per il titolo iridato Max Verstappen e il pilota della Ferrari Charles Leclerc staccato di soli 51 millesimi dall'olandese della Red Bull.

Quarto tempo invece per Valtteri Bottas che chiude appena davanti all'altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz alla prima sessione in pista con la nuova power unit (e per questo partirà ultimo domenica). Delude invece l'altro pilota Red Bull, in pista con una livrea speciale di omaggio alla Honda, Sergio Perez che termina soltanto con la decima prestazione cronometrica della sessione con un ritardo di oltre un secondo e due decimi rispetto al miglior crono messo a segno da Hamilton.

F1, prove libere 1 GP Turchia 2021: classifica, tempi e risultati delle FP1 di Istanbul