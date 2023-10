F1 GP Qatar, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio del Qatar della Formula 1 2023 a Losail: il programma con date e orari delle sessioni in pista del diciassettesimo weekend di gara della stagione (il quarto con il format della Sprint Race) e le caratteristiche del circuito su cui corre la F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il diciassettesimo gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 6 a domenica 8 ottobre sul circuito di Losail va infatti in scena il GP del Qatar con il Circus che torna dunque in Medio Oriente.

Il programma della diciassettesima tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend qatariota ci sarà la quarta Sprint Race dell'anno: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica, il sabato mattina la nuova qualifica (la Sprint Shootout) per decretare l'ordine di partenza nella Gara Sprint che va in scena nel pomeriggio mentre la domenica c'è la canonica gara da 57 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario per noi italiani non saranno tradizionali nemmeno gli orari delle varie sessioni sulla pista di Losail dove Max Verstappen può laurearsi matematicamente campione del mondo per la terza volta consecutiva. La conformazione del tracciato mette le Red Bull nella posizione di grandi favorite della vigilia, così come fa presupporre che McLaren possa nuovamente confermarsi seconda forza davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz e alle Mercedes di Hamilton e Russell.

Le prove libere e le qualifiche al venerdì

Le prove libere FP1 del Gran Premio del Qatar iniziano venerdì 6 ottobre 2023: le Libere 1 a Losail sono in programma alle ore 15:30 (ora italiana). Nella prima serata italiana si passa quindi alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica tradizionale inizia quando in Italia saranno le ore 19:00. Prove libere e Qualifiche si possono vedere in diretta TV solo su Sky e mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La Qualifica Shootout e la Sprint Race al sabato

Il programma del GP del Qatar della Formula 1 2023 prosegue sabato 7 ottobre con la Qualifica della Sprint Race (la Sprint Shootout) che comincia alle ore 15:00 italiane. Questa decreta la griglia della quarta Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata alle 19:30 (ora italiana) e durerà poco meno di un'ora. Le Qualifiche Shootout e la Gara Sprint del GP del Qatar di scena al sabato saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara di domenica

Domenica 8 ottobre 2023 sul circuito di Losail va invece in scena la gara del GP del Qatar di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 19:00 (ora italiana). La diretta della gara qatariota della F1 sarà visibile sui canali Sky, mentre in chiaro su TV8 si potrà vedere in differita.

Il circuito di Losail

Dopo aver ospitato una gara nel 2021 in questo weekend la Formula 1 torna di scena sul circuito di Losail per il secondo GP del Qatar della storia del Circus. Si tratta di un tracciato costruito nel 2004 nella periferia della capitale Doha, tappa fissa del Motomondiale ma praticamente inedito per la F1 , lungo 5,38 km con 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) a media e alta velocità e un lungo rettilineo da oltre un km che offre diverse possibilità di sorpasso.

A fare la differenza nei 57 giri di gara del GP del Qatar sarà dunque la potenza del motore con assetti ad alto carico aerodinamico ma ancora di più lo sarà la gestione delle gomme con l'usura e il degrado che andranno tenute sotto controllo su una pista con forze laterali elevate e un asfalto molto abrasivo.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Losail è un circuito scarsamente impegnativo per i freni con 7 frenate e soltanto 8,7 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 6, dove le monoposto passano dai 258 km/h a 98 km/h in appena 103 metri percorsi in 2,47 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,2 G di decelerazione.

Nell'unica volta in cui la Formula 1 ha corso sul circuito di Losail a vincere è stato Lewis Hamilton su Mercedes che aveva centrato anche la pole con il suo 1:20.827, ma il record della pista sul giro in gara appartiene a Max Verstappen che ha fermato il cronometro sull'1:23.196.