C'era grande attesa per la prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel in Germania sul tracciato del Nurburgring. Tra i motivi principali anche il debutto in Formula 1 di Mick Schumacher che avrebbe dovuto girare con l'Alfa Romeo al posto di Antonio Giovinazzi. Il figlio della leggenda Michael Schumacher dovrà però aspettare ulteriormente per fare il suo esordio nel Circus così come tutti gli appassionati dovranno attendere ancora un po' di tempo per rivedere uno Schumacher in un gran premio del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo.

A causa delle pessime condizioni metereologiche e della scarsa visibilità che non hanno permesso all'elicottero medico di decollare, dopo aver per due volte ritardato l'inizio della sessione, la Direzione di Gara guidata da Michael Masi è stata costretta a cancellare la prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel spegnendo di fatto i sogni di Mick Schumacher e anche del suo collega in Ferrari Driver Academy nonché suo principale rivale per il titolo di Formula 2 Callum Ilott anch'esso pronto al debutto in Formula 1 con l'Haas al posto di Romain Grosjean.

Come ha confermato il team principal Alfa Romeo Frédéric Vasseur dopo l'annullamento della prima sessione di prove libere, per Mick Schumacher si tratta solo di un rinvio. La squadra del Biscione e la Ferrari riprogrammeranno a breve il debutto in Formula 1 del figlio del leggendario Michael concedendogli un'altra chance nella prima sessione di prove libere di uno dei GP ancora in programma da qui al termine del Mondiale 2020. Lo stesso trattamento avrà con la Haas il giovanissimo britannico Callum Ilott.