Dopo un discreto miglioramento visto a Sochi nello scorso gran premio, i piloti Ferrari si apprestano a tornare in pista al Nurburgring per il GP dell'Eifel, undicesimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, con un po' più di fiducia rispetto al passato. In Germania infatti Charles Leclerc e Sebastian Vettel potranno disporre di un nuovo pacchetto di aggiornamenti sulla SF1000 che andrà ad implementare le prime novità aerodinamiche già apportate per il GP di Russia. Pur non aspettandosi miracoli entrambi gli alfieri del Cavallino, alla luce di questo nuovo pacchetto di aggiornamenti, sembrano avere maggiori speranze nelle potenzialità della propria monoposto in vista del week end tedesco.

"Portiamo dei pezzi dopo aver analizzato i problemi, ma sappiamo che non c'è una soluzione miracolosa – ha spiegato Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport, riferendosi agli aggiornamenti che sono arrivati da Maranello -. Servirà tempo, ma andiamo nella giusta direzione. Non so come condizionerà il meteo – ha poi proseguito il monegasco parlando delle difficili condizioni metereologiche che attendono i piloti in questo fine settimana – , sicuramente con gare così ci sono opportunità. Abbiamo fatto sempre fatica con il freddo e mai abbiamo gareggiato con temperature così basse. Vedremo cosa succederà".

Gli fa eco Sebastian Vettel che nella conferenza stampa che precede il GP dell'Eifel del Nurburgring ha dichiarato a riguardo: "Abbiamo portato qualche pezzo nuovo qui al Nurburgring, specialmente nel fondo e nell'anteriore della vettura. Non ci aspettiamo dei passi avanti enormi, speriamo di poter fare un passo in avanti questo weekend e che questi aggiornamenti possano aiutarci".