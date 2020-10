Dopo le novità portate a Sochi per il GP di Russia, nel prossimo appuntamento con il Mondiale 2020 di Formula 1, il GP dell'Eifel in programma in Germania al Nurburgring questo week end, la Ferrari porterà un nuovo pacchetto di aggiornamenti. Anche in questo caso si tratterà di novità aerodinamiche che hanno l'obiettivo di migliorare le prestazioni di una SF1000 ancora deficitaria nonostante i leggeri miglioramenti fatti intravedere nella gara russa soprattutto con Charles Leclerc.

A Sochi la scuderia di Maranello aveva portato un primo piccolo pacchetto di aggiornamenti aerodinamici che includevano nuove piastre terminali dell’ala posteriore, un nuovo cape del muso e delle nuove alette aerodinamiche. Un pacchetto che, come anticipato in precedenza, andrà a completarsi con le novità che il Cavallino porterà in pista nel GP dell'Eifel. Al Nurburgring infatti la Ferrari porterà un nuovo fondo che dovrebbe aumentare il carico aerodinamico al posteriore, dei nuovi barge board (i deflettori davanti alle prese d’aria laterali) e una nuova regolazione per la sospensione posteriore.

Qualora tali aggiornamenti al Nurburgring dessero risposte positive il lavoro degli ingegneri e dei tecnici della squadra corse del Cavallino si concentrerà poi sul diffusore con l'obiettivo di avere un maggiore carico aerodinamico (downforce) sia al retrotreno che all’avantreno per risolvere gli ormai cronici problemi di sottosterzo della Ferrari. Problemi che non possono essere risolti con l’ala posteriore che, dati i tanti cavalli persi rispetto alla Power Unit 2019, sarebbe invece deleteria in quanto aumenterebbe la resistenza all'avanzamento di una monoposto che tra le altre cose mostra grandi problemi soprattutto in termini di velocità di punta.