F1 GP Abu Dhabi oggi in TV, orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming Oggi alle ore 14:00 la partenza della gara del GP di Abu Dhabi a Yas Marina, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. La corsa che decide la lotta per il titolo iridato tra Hamilton e Verstappen (che scatta in pole) si può vedere in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky a partire dalle 13:55.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Yas Marina è in programma la gara che decide il Mondiale di Formula 1 2021. La partenza del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione, è fissata alle ore 14. L'atto conclusivo della lotta per il titolo iridato è trasmesso in diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali Sky. In pole parte Max Verstappen mentre il grande rivale Lewis Hamilton scatta al suo fianco. La gara di F1 di oggi è la resa dei conti tra i due grandi protagonisti del campionato arrivati qui a pari punti in classifica. La Ferrari vuole chiudere in bellezza e affida le sue ambizioni di podio a Carlos Sainz (5° in griglia di partenza) e Charles Leclerc (che parte invece 7°).

Formula 1 oggi, gli orari TV del GP Abu Dhabi: a che ora inizia la gara

La gara del GP di Abu Dhabi di Formula 1 inizia oggi alle ore 14 (ora italiana). Questo l'orario in cui come da programma i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito di Yas Marina per affrontare i 50 giri della gara che chiude il Mondiale 2021 e assegna il titolo iridato. Per quanto concerne gli orari TV sia su Sky che su TV8 già dalle ore 12:30 è possibile seguire il pre-gara.

GP F1 oggi su TV8 e Sky, dove vederlo in tempo reale

La gara di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky. È possibile vedere il GP di Abu Dhabi sui canali dell'emittente satellitare Sky Sport F1 HD (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e NOW (previo abbonamento) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Genè. La gara F1 di oggi inoltre si può vedere anche in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre a partire dalle ore 13:55.