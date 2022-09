F1 2022, prove libere 1 GP Olanda: lampo Mercedes, Ferrari nascoste. Verstappen tradito dal cambio Sorprese nelle FP1 del GP d’Olanda della Formula 1 2022: sul tracciato di Zandvoort le Mercedes sono le più veloci con Russell che precede Hamilton. Terza la Ferrari con Sainz, mentre Leclerc è solo 6°. Problemi per Max Verstappen costretto ad abbandonare anticipatamente la sessione per un problema al cambio della sua Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP d'Olanda della Formula 1 2022 si apre con una sorpresa. Nella prima sessione di prove libere sul circuito di Zandvoort infatti brillano le Mercedes con George Russell che piazza il miglior tempo fermando il cronometro sull'1:12.455 e precedendo di oltre due decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton autore della seconda miglior prestazione cronometrica di queste FP1.

Terzo tempo per il pilota della Ferrari Carlos Sainz (staccato di quattro decimi dal britannico) che chiude davanti ai due alfieri della McLaren Lando Norris (4°) e Daniel Ricciardo (5°) e al compagno di squadra Charles Leclerc che però si è concentrato maggiormente sulla simulazione di passo gara con gomme dure.

Non brillano le Red Bull con un Sergio Perez opaco sia per quel che riguarda il giro lanciato (solo 7° crono per lui) che per il passo gara mentre si è interrotta dopo una manciata di minuti la prima sessione di prove libere sul circuito di casa per il leader del Mondiale Max Verstappen costretto a fermarsi a causa di problemi al cambio della sua RB-18 (che potrebbe costargli anche una penalità nel caso non fosse un guasto riparabile).

La classifica dei tempi delle FP1 del GP Olanda della Formula 1 2022