Ex dipendente porta la Williams in tribunale: causa da 100 milioni per il team di Formula 1 L’ex responsabile marketing del team di Formula 1, Claudia Schwarz, ha accusato la Williams di mobbing e diffamazione e ha intentato una causa da 100 milioni di dollari. Ma anche la Williams ha fatto causa a Schwarz.

A cura di Alessio Morra

Per tanti anni la Williams è stata una delle principali scuderie della Formula 1, una delle più forti, delle più competitive, delle più vincenti. Ma i bei tempi sono alle spalle, e da un bel po'. La scuderia ha pure cambiato proprietà e naviga sempre nei bassifondi della classifica. E ora il team inglese finisce anche in tribunale perché l'ex addetta al marketing ha fatto causa e chiude ben 100 milioni di dollari.

Sarà un tribunale a decidere se la richiesta di Claudia Schwarz è lecita. La donna negli Stati Uniti ha fatto causa al team di Formula 1 Williams perché sarebbe stata diffamata e per questo costretta a lasciare la scuderia. L'ex CMO (Chief Marketing Officer) sostiene che alcuni membri della Williams avrebbero cercato di distruggere la sua reputazione e di umiliarla pubblicamente facendo trapelare i dettagli di una presunta relazione tra lei e l'a.d. di Dorilton Capital, Darren Fultz.

La Williams con Albon impegnata a Spa, il tailandese sta vivendo una buona stagione.

Ma la Williams, a sua volta, ha fatto causa a Schwarz, per una cifra minore 6,9 milioni di dollari. Il motivo? Secondo il team inglese, Claudia Schwarz avrebbe speso questa cifra per situazioni non atte al contesto lavorativo, come confermerebbero alcuni pagamenti fatti ad alberghi di Londra, Manatthan e Montreal.

La Williams accusa la donna di condotta non professionale su base quasi quotidiana creando una cultura tossica sul posto di lavoro e terrorizzando il personale. I dipendenti avrebbero fatto sapere che l'ex capo del marketing avrebbe mostrato tendenze sociopatiche e narcisistiche ed era un'attaccabrighe.

Claudia Schwarz nega le accuse. E fa sapere che non ha mai avuto un rapporto sentimentale con Fultz, ed ha fatti sapere che Williams e Dorilton sono responsabili e che hanno creato storie ‘misogine' per evitare di pagarle quanto dovuto, secondo contratto. La querelle sarà lunga. In ogni caso la Williams non ne esce bene.