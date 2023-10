Equivoco in radio tra Leclerc e la Ferrari su Verstappen: “Ditemelo prima! Così ho un infarto” Charles Leclerc ha mantenuto la pole sul circuito di Austin dopo che il giro più veloce compiuto da Verstappen è stato annullato. Ma per il pilota Ferrari c’è stato un brivido durante la comunicazione dai box, avvenuta in modo errato che lo ha fatto più che agitare.

A cura di Alessio Pediglieri

Non ci si è di certo annoiati nel corso delle qualifiche valide per il GP Stati Uniti di Formula 1 che ha visto al momento la Ferrari di Leclerc protagonista principale con la pole position grazie al miglior tempo in assoluto. Ma non senza brividi: il pilota della rossa ha tremato davanti al tempo siglato da Verstappen e successivamente annullato, venuto a conoscenza del tutto attraverso un team radio in cui il pilota della Rossa ha rischiato "un infarto".

Qualifiche ad alto contenuto adrenalinico in America per la Formula 1 arrivata al suo rush finale quando mancano – compreso il Gp Stati Uniti – ancora cinque prove del Mondiale 2023. Una stagione oramai già ampiamente dominata e vinta da Max Verstappen ma in cui la Ferrari vuole comunque dimostrare di chiudere in bellezza. Così, ad Austin ha brillato il Cavallino Rampante che si è preso la pole, grazie a Charles Leclerc che ha conquistato il 21° primo posto in carriera, che dovrà confermare prima nella Sprint Shootout (ore 19.30 italiane di oggi, sabato) e poi con la Sprint Race, a mezzanotte.

Leclerc ha festeggiato la terza pole stagionale, la prima americana insieme alla Ferrari precedendo nei tempi Lando Norris su McLaren e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il tracciato di Austin, che ha messo a dura prova macchine e piloti non è stata priva però di colpi di scena e forti emozioni. La principale, con brivido lungo la schiena, proprio quando Max Verstappen è riuscito a stampare il tempo più veloce prendendosi ancora una volta la scena. Il tre volte mondiale ha spinto la sua Red Bull a cinque millesimi di vantaggio sulla Rossa di Leclerc, in un giro partito male con errore alla prima curva e poi rimesso in linea con la classica qualità al volante del belga-olandese.

Alla fine, però, tutto è risultato vano: è arrivata la cancellazione del crono di Max per essere andato largo con la sua Red Bull alla penultima curva, finendo poi con un modestissimo sesto posto nella graduatoria complessiva. Salvo il tempo di 1:34.723 di Leclerc che però ha avuto attimi di pura ansia in comunicazione con i box per un equivoco poi immediatamente rientrato.

Nell'audio del Team radio infatti, la comunicazione è arrivata al contrario perché come primo imput arriva il tempo migliore del suo, senza però dirgli di chi è. "Per l'amore di un c…" sbotta il pilota della Rossa che poi è raggiunto dalla notizia più importante "tempo cancellato sul giro per Verstappen". Che lo fa sbottare via radio: "Per l'amor di Dio, dimmi prima il nome!". E così arriva la chiara conferma dello scampato pericolo: "Tempo sul giro di Verstappen cancellato!". Con la conclusiva chiosa di Charles, liberatosi da un incubo: "Beh, ho avuto un infarto in quel momento".

Salva dunque la 21ma pole in carriera per Leclerc che ha preceduto di 0.130 Norris e di 0.139 Hamilton. La seconda Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz si è classificata quarta a 0.222 davanti all’altra Mercedes del britannico George Russell. Verstappen ha chiuso solamente in sesta posizione.