Enzo Badenas morto dopo un tremendo incidente in allenamento: il pilota aveva 17 anni

Enzo Badenas non ce l'ha fatta. Il giovane pilota spagnolo è morto a soli 17 anni dopo un terribile incidente durante una sessione di allenamento privato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto accaduto sul circuito Red Sand Park di Castellón, nella Spagna orientale. L’incidente è stato talmente grave da non lasciare scampo all’astro nascente del motocross, che nella sua giovane carriera aveva bruciato le tappe.

Enzo Badenas era già nel giro dei piloti che rappresentavano la Spagna, dopo essersi laureato campione della classe 85cc nel 2022. In questa annata, poi rivelatasi maledetta, stava gareggiando nel campionato EMX125. Proprio per questo non perdeva occasione per lavorare, anche di domenica. Il Centro specializzato in allenamento motoristico (CETDM), con sede presso il circuito Ricardo Tormo di Cheste, vicino a Valencia, ha dichiarato in una nota: "Piangiamo la scomparsa di Enzo Badenas, pilota di motocross nato a Gandía, nella provincia di Valencia, il 24 gennaio 2008″.

Il cordoglio per la morte della stella del motocross

La nota ha ricordato anche i suoi valori tecnici e umani: "In questo periodo ha dimostrato una grande crescita personale e professionale, che lo ha portato a conquistare diversi podi e vittorie, oltre a essere selezionato per la squadra spagnola di motocross e a partecipare a competizioni regionali, nazionali e internazionali, come il campionato europeo. Il Centro Tecnico del Circuito Ricardo Tormo è profondamente addolorato per questa notizia e tutto lo staff del CETDM e del Circuito desidera esprimere le proprie condoglianze, il proprio affetto e la propria forza alla famiglia, ai colleghi, agli amici e ai cari di Enzo in questo momento difficile. Che riposi in pace".

Sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di compagni di squadra, avversari e anche dalle istituzioni locali, incluso il governo regionale di Valencia. L’ultimo post pubblicato da Enzo su Instagram risale proprio alla fine della scorsa settimana: aveva fatto gli auguri di compleanno al padre argentino Rafael, esprimendo pubblicamente tutta la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e per l’aiuto che gli aveva dato nel perseguire i suoi sogni sportivi.

I funerali di Enzo Badenas

La famiglia, sconvolta per l'accaduto, ha utilizzato anche i profili social di Enzo per comunicare luogo e orari delle cerimonie funebri, sottolineando quanto il ragazzo avrebbe voluto sentire tutto il “rumore” dell’affetto della gente: "A nome di tutta la famiglia di Enzo vogliamo informarvi che la veglia funebre si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 13:00 e, a seguire, la messa alle ore 18:00 presso il crematorio/obitorio Monduver di Gandía. Vi aspettiamo tutti, a Enzo piacerebbe vedervi lì; stiamo sentendo tutto il vostro affetto e sono sicura che anche Enzo lo stia sentendo".