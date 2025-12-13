Ecclestone incorona Verstappen nella sua cartolina di Natale: “Il miglior pilota che la F1 ricordi”

Come ogni fine anno, Bernie Ecclestone affida a una cartolina di Natale il suo sguardo tagliente sulla Formula 1. Nel messaggio del 2025, svelato in anteprima da F1-Insider, però, il giudizio sportivo è più netto del solito: Max Verstappen viene elevato sopra tutti, mentre la Red Bull diventa lo sfondo di una stagione segnata da tensioni e lotte di potere.

Il fronte della cartolina è una caricatura esplicita: Helmut Marko e Oliver Mintzlaff manovrano un cannone che spara via Christian Horner, atterrato senza conseguenze grazie a un paracadute fatto di denaro. Un'immagine che sintetizza visivamente il terremoto interno che ha attraversato il team nel corso del 2025. Il dettaglio ironico è che il disegno è stato realizzato prima dell'addio dello stesso Marko, rendendo la satira quasi profetica.

Sul retro, Ecclestone abbandona il sarcasmo e va dritto al punto. "Quest'anno segna 75 anni dall'inizio della Formula 1", scrive, "Ho visto molti cambiamenti nel mondo e alcuni anche in Formula 1… dall'addio di Christian (Horner) al ritorno di Max, il miglior pilota di Formula 1 che ricordi". Un'affermazione che pesa più di molte statistiche, pronunciata da chi ha attraversato le ere di Fangio, Brabham, Clark, Graham Hill, Stewart, Piquet, Lauda, Senna, Prost, Schumacher, Vettel e Hamilton. Per l'ex patron della F1 non ci sono dubbi, Verstappen resta il riferimento assoluto anche in una stagione che ha visto la Red Bull perdere certezze e centralità tecnica. Il messaggio è chiaro: il pilota è andato oltre la macchina, oltre il contesto, oltre il caos dirigenziale.

Non manca una rapida lettura del resto del paddock: "Grazie a Zak (Brown), la McLaren è tornata ai vecchi tempi. Toto si sta appena svegliando e Lewis soffre un po' per una macchina non competitiva". Osservazioni asciutte, funzionali a rafforzare il punto centrale: nel 2025 nessuno ha inciso come Verstappen. La cartolina si chiude con ironia e politica, ma l'immagine che resta è una sola. Anche in una Formula 1 in trasformazione, Bernie Ecclestone non ha dubbi: Max Verstappen è il parametro con cui misurare il presente e il futuro dello sport.