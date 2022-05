Dramma in diretta, esplode una vettura con cinque meccanici al lavoro: una palla di fuoco Prima della partenza di una gara di dragster in Australia si è verificata un’esplosione che ha coinvolto cinque meccanici: fortunatamente sono tutti salvi nonostante le ustioni.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembrava un collegamento come tanti altri quello che Chad Neylon stava effettuando dalla linea di partenza prima di una gara durante il quarto round dei Top Fuel Championships al Sydney Dragway, il circuito australiano dove corrono questi mostri della velocità che superano i 500 km all'ora. Ed invece l'atmosfera rilassata della diretta è stata rotta da un avvenimento drammatico: un'esplosione proprio alle spalle dell'inviato.

Un incidente potenzialmente mortale, visto che sul veicolo in quel momento stavano lavorando cinque meccanici, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze importanti per le persone coinvolte. I cinque membri del team Jim Read Racing erano impegnati a sistemare il dragway di Phil Read, quando all'improvviso qualcosa è andato storto: l'esplosione ha sviluppato una palla di fuoco che ha lasciato a terra uno dei meccanici.

"Woah!", ha esclamato il giornalista andando verso l'uomo a terra, poi si è sentito qualcuno urlare: "Un'ambulanza!". I membri del team investiti dall'esplosione sono stati curati per una serie di ferite, tra cui ustioni e shock. Il responsabile del servizio di ambulanze locale ha affermato che i pazienti erano "molto vicini" al motore quando sono stati ustionati. "Trattare le loro ustioni e portarli in ospedale per ulteriori cure era la nostra priorità – ha aggiunto – I paramedici a bordo pista hanno fornito le cure iniziali, prima che i paramedici dell'ambulanza arrivassero sulla scena. Uno dei pazienti ha riportato ferite alla testa e alla schiena quando è stato lanciato all'indietro dall'esplosione".

Un incidente tanto spettacolare quanto risoltosi nel migliore dei modi: la Jim Read Racing ha fatto sapere che quattro membri dell'equipaggio sono stati dimessi dall'ospedale, mentre solo uno ha ancora bisogno di "ulteriori cure" per un infortunio alla mano, ma dovrebbe recuperare completamente. Il dragster in questione è stato ritirato dalle corse della giornata, mentre sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto.