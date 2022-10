Disavventura per Gasly nell’affollato paddock di Città del Messico: “Mi hanno aperto la borsa” Il pilota dell’AlphaTauri Pierre Gasly ha denunciato che durante il weekend del GP del Messico della Formula 1 2022, dopo aver attraversato il sopraffollato paddock del circuito, si è ritrovato con la tasca della borsa in cui aveva tutti i documenti e gli altri oggetti personali aperta. Il francese ha anche denunciato altri atteggiamenti poco rispettosi da parte degli ospiti della F1 chiedendo una maggiore sicurezza per i piloti.

A cura di Michele Mazzeo

L'entusiasmo crescente intorno alla Formula 1 sta mostrando anche degli aspetti negativi che non piacciono ai piloti che hanno espresso le proprie preoccupazioni dopo la disavventura capitata all'alfiere dell'AlphaTauri Pierre Gasly al momento del suo arrivo nel paddock del circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico per disputare le sessioni di prove libere del GP del Messico. Il francese infatti dopo essersi destreggiato tra l'enorme folla di gente presente nell'area riservata agli addetti ai lavori dell'Autodromo messicano è riuscito a raggiungere a fatica l'hospitality del suo team trovandosi però a fare i conti con una brutta sorpresa.

Solo una volta giunto all'interno del quartier generale della squadra di Faenza per questo terzultimo weekend di gara stagionale, il driver transalpino ha infatti scoperto che lo zaino che aveva con sé, contenente tra le altre cose anche il suo passaporto e altri oggetti personali, nel tragitto era stato aperto. Gasly ha tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui si è accertato che niente di ciò che era all'interno della borsa gli era stato sottratto, ma ha comunque voluto rendere pubblico l'episodio per puntare i riflettori su quello che i piloti vivono come un problema: il sovraffollamento all'interno del paddock durante i weekend di gara e il poco rispetto mostrato dagli "ospiti" fatti entrare dagli organizzatori dei singoli gran premi o dalla Formula 1 nelle aree di norma riservate solo ai piloti, ai membri dei team, a quelli della F1 e della FIA, e ai media accreditati.

"La tasca della mia borsa era aperta, avevo il passaporto e tutte le mie cose lì dentro – ha difatti denunciato Pierre Gasly in un'intervista rilasciata dopo le qualifiche –. Il mio manager ha visto che era aperta e l'ha chiusa, e ovviamente non l'abbiamo aperta né io né il mio manager – ha poi aggiunto rivelando poi che non è la prima volta che gli accade ciò –. La stessa cosa è successa ad Austin quando sono uscito dal paddock. A questo punto penso che in F1 non c'è sicurezza per noi piloti" ha quindi proseguito il driver dell'AlphaTauri che ha rivelato che la questione è stata discussa anche all'interno della tradizionale riunione dei piloti F1 andata in scena a Città del Messico.

Il problema del sovraffollamento del paddock ("C'era una folla enorme" ha infatti detto a riguardo il team principal della McLaren Andreas Seidl) durante i weekend di gara secondo i piloti, di cui Gasly si fa portavoce, non riguarda solo la sicurezza personale dei protagonisti della Formula 1 ma spesso va anche a disturbare il loro lavoro: "Penso che far entrare le persone nel paddock vada bene, ma mi sento come se alcuni ospiti a volte non rispettino davvero lo spazio di cui abbiamo bisogno. Ci sono persone che vengono nel box prima delle qualifiche e chiedono foto mentre stiamo lavorando e non sono nemmeno ospiti del nostro team. Diamo tempo ai tifosi quando possiamo, penso che sia fantastico vedere i bambini e le persone che si divertono, ma forse bisogna trovare un compromesso: ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di spazio" ha infine chiosato Pierre Gasly evidenziando un problema condiviso da tanti suoi colleghi.

La disavventura occorsa a Pierre Gasly e il sovraffollamento del circuito Hermanos Rodriguez durante il fine settimana del GP del Messico della Formula 1 2022 saranno ora oggetto di un'inchiesta da parte della FIA: secondo quanto appreso dalla testata racingnews365.com infatti la Federazione Internazionale controllerà se davvero nel corso del weekend messicano sia stato concesso l'accesso al paddock ad un numero spropositato di persone per prendere anche eventuali provvedimenti al fine di tutelare maggiormente la sicurezza dei piloti in futuro.