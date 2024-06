video suggerito

Damon Hill feroce su Briatore: “Il suo ritorno in F1 è sconcertante”. La risposta è durissima Flavio Briatore è tornato in Formula 1, è stato ingaggiato dalla Alpine. Il suo ritorno ha fatto storcere il naso a Damon Hill, campione del mondo 1996 e opinionista in TV che ha usato parole severe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flavio Briatore è tornato ufficialmente in Formula 1. Dopo i rumors che giravano da settimane è arrivata l'ufficialità. L'imprenditore piemontese fa parte ora del team Alpine, non sarà team principal ma di fatto è un super consulente. Il suo arrivo è bastato per dare luce alla scuderia, che a Barcellona ha portato in zona punti sia Gasly che Ocon. E mentre si parla già di mercato piloti caldo per il team francese, c'è chi esprime un parere fortemente negativo sul ritorno di Briatore. Damon Hill infatti ha usato delle parole severissime. La risposta è arrivata subito, non in punta di fioretto.

Le vecchie ruggini tra Hill e Briatore

Damon Hill ha avuto una carriera praticamente unica. Entrato in Formula 1 ‘da grande', ha vinto subito e dopo aver duellato con Schumacher ha vinto il titolo Mondiale nel 1996, tre anni dopo si è ritirato. Hill ha battagliato con Schumacher, suo grande rivale quando correva in Benetton. Anni duri con lotte in piste e fuori, lotte senza quartiere e con qualche scorrettezza. Insomma l'inglese e Briatore sono sempre stati su fronti opposte.

"Sconcertante il ritorno di Briatore in F1"

Hill è uno dei talent di Sky Sport UK e non ha manifestato nemmeno un minimo di gioia per il ritorno di Briatore, anzi, ha usato parole dure, ricordando anche qualche episodio del passato: "Il suo ritorno è sconcertante per me. Sono molto deluso. Tutti mi hanno detto che Flavio ha una storia fatta di idee brillanti in questo sport, ma cosa porterà? È questo ciò che Alpine vuole in futuro? Non è giovane, anche se forse potrà incoraggiare o dare fiducia alla squadra nel prendere decisioni più audaci. Forse hanno bisogno di uno come Briatore, che decida al posto loro e si lavi le mani da tutta la questione Renault".

Leggi anche La prima mossa di Briatore al ritorno in Formula 1: tentativo disperato per Carlos Sainz

Poi l'ex pilota di Williams, Arrows e Jordan dopo essersi definito sconcertato si è detto preoccupato: "Flavio è sempre stato bravo a giocare d’anticipo. Non si preoccupa delle regole. È così che si è messo nei guai. Questo è il modo in cui ha sempre operato, ma forse ha visto i problemi un po’ più facilmente di altre persone. Mi preoccupa questa situazione: abbiamo già cercato di risolvere brutte vicende e non vogliamo tornare in un mondo con imbrogli che lasciano l’amaro in bocca".

Briatore risponde a Damon Hill senza mezzi termini

Briatore non ha perso tempo e ha risposto in modo stizzito e chiarissimo a Damon Hill che è stato letteralmente mandato a quel paese: "Vaf….". Poi ha parlato chiaramente del suo ruolo: "Abbiamo già un team principal Bruno Famin, non ci sono problemi, è il mio lavoro, gli riferisco ciò che noto e poi garantiamo le migliori prestazioni della squadra. Non ho intenzione di mettermi a cambiare le gomme e nemmeno di guidare la macchina voglio solo essere competitivo. Saremo pronti in due anni”.

Formula 1 News Calendario Classifica segui