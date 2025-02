video suggerito

Come sono andate davvero le cose tra Leclerc e Sainz in Ferrari: "C'era un rapporto formale" L'ex ingegnere di pista di Charles Leclerc, Xavi Marcos, ha rivelato com'è stato davvero il rapporto da compagni di squadra in Ferrari tra il monegasco e Carlos Sainz negli ultimi 4 anni e come il pilota di Monte Carlo ha reagito nel momento in cui ha saputo dell'ingaggio di Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Il suggestivo approdo di Lewis Hamilton in Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2025, oltre l'entusiasmo che ha generato, ha anche sollevato qualche dubbio riguardo alla futura convivenza con il compagno di squadra Charles Leclerc che, contrariamente a quanto dicano palmares e carta d'identità, dei due è il "veterano" della squadra di Maranello.

Il monegasco è infatti cresciuto nell'Academy del Cavallino Rampante ed è sempre stato legato alla Ferrari per mezzo della quale ha debuttato in F1 (all'epoca con il team clienti Alfa Romeo) e alla quale ha praticamente giurato amore eterno con l'ultimo rinnovo di contratto "per molti altri anni ancora" (come recita la nota ufficiale della casa del Cavallino Rampante).

Con l'arrivo del pilota più vincente della storia della Formula 1 tutto però potrebbe essere messo in discussione e questo andrà inevitabilmente ad influire sul già da sempre delicato rapporto tra compagni di squadra. Ed è proprio per questo motivo che risulta molto interessante andare ad analizzare quale sia stato il vero rapporto di Charles Leclerc con i suoi compagni di squadra in Ferrari prima dell'arrivo di Lewis Hamilton. In particolar modo quello avuto con Carlos Sainz negli ultimi quattro anni di convivenza a Maranello.

E a tal proposito a venirci in aiuto è quanto rivelato dall'ex ingegnere di pista di Charles Leclerc in Ferrari, Xavier Marcos, nell'interessantissima intervista rilasciata alla testata Formula1.it in cui, oltre a svelare com'è il monegasco in pista e fuori dalla pista, ha anche rivelato com'è stato davvero il rapporto che ha avuto con i compagni di squadra avuti finora nella scuderia del Cavallino Rampante e come ha reagito nel momento in cui ha saputo dell'ingaggio di Lewis Hamilton.

"Il primo anno, il 2019, lo ha vissuto senza pressioni, le aveva Vettel. Con Sebastian ha sempre avuto un rapporto di grande rispetto e ha imparato tanto da lui, soprattutto dal suo essere davvero concentrato sui dettagli. Abbiamo appreso tanto da questo metodo – ha difatti detto l'ingegnere spagnolo che è stata la voce guida di Leclerc dal suo arrivo in Ferrari fino allo scorso maggio 2024 –.

Sainz è un pilota davvero costante, lavora tantissimo, abbiamo sempre preso questo aspetto a riferimento. Charles e Carlos hanno sempre avuto un rapporto formale, corretto. Sono due persone diverse, logicamente possono esserci punti di disaccordo, succede. Ma hanno sempre parlato in modo costruttivo" ha quindi aggiunto Xavi Marcos rivelando di fatto quale sia stato il vero rapporto tra i due piloti Ferrari negli ultimi quattro anni.

L'attuale direttore tecnico della squadra corse della Cadillac (ha lasciato la Ferrari ad inizio anno) ha anche svelato in che modo Leclerc (di cui al tempo era ancora l'ingegnere di pista) ha reagito nel momento in cui ha appreso della volontà della scuderia di Maranello di prendere Lewis Hamilton mettendogli dunque di fianco un sette volte campione del mondo.

"Charles l'ha presa bene, ovviamente è sempre stato al corrente di tutto, delle trattative e non è stata una sorpresa. Su questo i dirigenti sono stati molto professionali. Ha subito pensato a cosa poter imparare da Lewis, a come poter crescere: l'approccio corretto nel motorsport" ha difatti chiosato Xavi Marcos confermando di fatto quanto era apparso evidente nel momento in cui il monegasco aveva chiesto il permesso per poter assistere alla prima volta di Hamilton a bordo del simulatore Ferrari.