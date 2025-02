video suggerito

Com’è andata la prima volta di Carlos Sainz sulla nuova Williams: “È sempre complicato” La Williams ha presentato la nuova monoposto con cui parteciperà al Mondiale di Formula 1 2025: a battezzare in pista a Silverstone la FW47 è stato Carlos Sainz. Ecco come è andata la prima volta a bordo della sua nuova macchina per l’ex Ferrari. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la McLaren, anche la Williams ha presentato la nuova monoposto con cui correrà nel Mondiale di Formula 1 2025. E come i connazionali ne ha approfittato per farla debuttare in pista sul circuito di Silverstone e come da diktat di Liberty Media presentata con una livrea camouflage (la vera livrea sarà svelata nell'evento collettivo ‘F1 75 Live' in programma a Londra il prossimo 18 febbraio).

A ‘battezzare' la FW47 in pista nello shakedown sono stati i due piloti ufficiali con il nuovo arrivato Carlos Sainz che dopo due giri del layout ‘corto' di Silverstone ha lasciato il volante al compagno di squadra Alex Albon che ha percorso gli ulteriori chilometri concessi dal regolamento.

Un primissimo approccio per l'ex Ferrari con la nuova macchina con cui parteciperà al prossimo mondiale. Poche però le indicazioni che è riuscito a trarre dopo i pochi chilometri nella fredda Silverstone ("Tutto bene, è solo che qui fuori fa davvero tanto freddo… Ma tutto bene!" il suo messaggio via radio ai box) anche per le condizioni in cui ha girato: con gomme da bagnato su pista asciutta procedendo a velocità ridotta.

A rivelare le sue prime sensazioni riguardo la FW47 è stato lo stesso Carlos Sainz intervistato a caldo da Jenson Button (uno dei tre ambasciatori del team insieme a Jacques Villeneuve e Jamie Chadwick): "Dopo qualche giro con le gomme da bagnato su una pista asciutta non posso certo dire se la macchina è veloce. Ma posso dire che tutto è andato bene, il che è di certo una buona notizia. Il primo giorno su una macchina appena nata è sempre un po’ complicato, però stavolta tutto ha funzionato come avrebbe dovuto e quindi siamo già in grado di metterci al lavoro per seguire il programma della giornata" ha difatti detto lo spagnolo.

Nonostante ciò però è riuscito comunque a trarre qualche indicazione da trasmettere agli ingegneri della Williams: "Per prima cosa dovrò parlare con gli ingegneri per dare loro un feedback riguardo alle due o tre cose che ho provato in macchina e che credo possano essere migliorate riguardo alle sensazioni che da pilota hai quando sei in abitacolo. Quindi, appena finiremo quest’intervista, andrò a parlare con loro. Poi, quando la macchina sarà pronta, allora potremo montare le gomme slick e probabilmente iniziare a spingere gradualmente" ha infatti chiosato Carlos Sainz prima di tornare al volante della nuova FW47 per il filming day da 100 km che sicuramente gli consentirà di conoscere un po' meglio la vettura con cui comincerà la sua nuova avventura in Formula 1 post-Ferrari.