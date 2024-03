Clamoroso Sainz, si presenta al GP Arabia un giorno dopo l’operazione contro il parere dei medici A 24 ore dall’intervento chirurgico per appendicite Carlos Sainz si è presentato sul circuito di Jeddah per assistere dal box Ferrari alla gara del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2024: i medici non erano d’accordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A sorpresa ad assistere alla gara del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2024 nel box Ferrari c'era anche il pilota Carlos Sainz che solo 24 ore prima si era sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a causa dell'appendicite che lo ha costretto a dare forfait nel bel mezzo del secondo weekend di gara stagionale. Malore che lo ha obbligato a lasciare il suo sedile sulla SF-24 al giovanissimo Oliver Bearman che a Jeddah ha strabiliato tutti concludendo la sua prima corsa in F1 al settimo posto togliendosi anche la soddisfazione di mettersi alle spalle Lando Norris e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

L'operazione, andata in scena al King Fahad Armed Forces Hospital di Jeddah, è andata bene e qualche ora più tardi lo stesso madrileno ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute attraverso un post pubblicato sui social. Nessuno però si aspettava il giorno seguente di vederlo nel box Ferrari per assistere dal vivo alla corsa della sua scuderia e dare supporto al compagno di squadra Charles Leclerc (che ha poi chiuso conquistando il terzo gradino del podio dietro le due Red Bull di Verstappen e Perez e mettendo anche a segno il giro più veloce dell'intera gara all'ultima tornata) e al 18enne britannico che lo stava sostituendo in pista. Nessuno, compreso i medici che lo hanno operato dato che, secondo quanto rivelato da Sky UK, Carlos Sainz si sarebbe presentato nel circuito contro il loro parere.

E le condizioni in cui il madrileno si è presentato sul circuito di Jeddah a 24 ore dall'intervento chirurgico di certo non sembrano dare torto ai medici che gli avevano imposto riposo assoluto e volevano tenerlo ricoverato ancora qualche altro giorno. Sainz infatti era ancora evidentemente dolorante, con palesi difficoltà nel camminare e una postura molto rigida. I segni dell'operazione cui si era sottoposto solo un giorno prima erano difatti ben visibili e non ci sorprenderemmo se, durante le oltre due ore passate nel box della Ferrari, abbia avuto bisogno di sedersi per riposare.

Condizioni per nulla perfette dunque per lo spagnolo che però, anche andando contro i consigli dei medici, ha voluto stare vicino alla squadra in questo momento così importante. Una cosa quest'ultima molto apprezzata dal presidente John Elkann (presente anche lui nel box in Arabia Saudita) che dopo la gara ha voluto sottolinearlo pubblicamente in TV: "È stata una grandissima gara. Abbiamo conquistato il podio con Leclerc e un grande debutto con Bearman e soprattutto un grande spirito di squadra con Carlos Sainz che è venuto qui nonostante l’intervento. È questo quello che fa sentire Ferrari speciale" ha infatti evidenziato il numero uno della scuderia di Maranello ai microfoni di Sky Sport al termine del GP dell'Arabia Saudita.

