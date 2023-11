Clamoroso in MotoGP, cambia la griglia di partenza del GP Valencia: Bagnaia in pole per una penalità Maverick Vinales penalizzato a poche ore dal via dell’ultima gara della MotoGP 2023 a Valencia in cui si decide la lotta per il titolo tra Bagnaia e Martin: l’italiano della Ducati partirà dunque dalla pole position.

A cura di Michele Mazzeo

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poche ore dal via della gara conclusiva del Mondiale della MotoGP 2023 del GP di Valencia in cui si deciderà la lotta per il titolo iridato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin (separati in classifica da soli 14 punti), arriva una clamorosa notizia che stravolge la griglia di partenza. I commissari FIM hanno infatti comminato una penalità di tre posizioni a Maverick Vinales che aveva conquistato la pole position nelle qualifiche di ieri. Lo spagnolo dell'Aprilia è stato punito per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancione (che impone lo stop immediato della moto, mentre Vinales ha riportato la sua Aprilia ai box) espostagli durante la Sprint Race di ieri e scala dunque dalla prima alla quarta casella della griglia di partenza nella corsa di oggi.

Ad approfittare di questa penalità, oltre a Johann Zarco e Jack Miller (che salgono rispettivamente al 2° e 3° posto), è soprattutto Pecco Bagnaia che dunque guadagna una casella e partirà quindi dalla pole position nella gara in cui può conquistare il suo secondo titolo iridato della MotoGP (gli basterà arrivare nelle prime cinque posizioni alla bandiera a scacchi per festeggiare l'alloro). Non una buona notizia invece per lo sfidante Jorge Martin, vincitore della Sprint di ieri, che resta nella sesta casella conquistata nelle qualifiche del sabato.

La nuova griglia di partenza del GP di Valencia della MotoGP 2023

PRIMA FILA

1. F. Bagnaia

2. J. Zarco

3. J. Miller

SECONDA FILA

4. M. Vinales*

5. B. Binder

6. J. Martin

TERZA FILA

7. M. Bezzecchi

8. A. Marquez

9. M. Marquez

QUARTA FILA

10. R. Fernandez

11. F. Di Giannantonio

12. A. Espargaro

QUINTA FILA

13. A. Fernandez

14. E. Bastianini

15. F. Quartararo

SESTA FILA

16. T. Nakagami

17. L. Marini

18. P. Espargaro

SETTIMA FILA

19. F. Morbidelli

20. A. Rins

21. L. Savadori

* tre posizioni di penalità per non aver rispettato la bandiera nera espostagli nella Sprint Race di ieri

MotoGP News Calendario Classifica segui