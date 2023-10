Clamoroso errore ai box nel GP del Messico: è il cambio gomme piu grottesco della stagione di F1 È successo tutto in occasione di una sosta ai box di Daniel Ricciardo. Quando la sua AlphaTauri s’è fermata per la sostituzione degli pneumautici è avvenuto il pasticcio.

No, non è una gag e nemmeno una candid camera orchestrata ad arte. Il cambio gomme avvenuto durante una delle sessioni che precedono il Gran Premio di Formula 1 in Messico è tragicomico. L'errore che commette uno dei meccanici è clamoroso. Vedi quel che ha fatto e ti chiedi: com'è possibile che abbia agito così? L'approccio è sembrato da novellino assoluto, il risultato ha strappato un sorriso amaro, un ghigno beffardo accompagnato da un'espressione di stupore.

È successo tutto in occasione di una sosta ai box di Daniel Ricciardo. Quando la sua AlphaTauri s'è fermata per la sostituzione degli pneumautici è avvenuto il pasticcio. La breve sequenza videoclip condivisa da alcuni utenti sui social aiuta a capire cosa è successo: l'inquadratura è privilegiata, quella dall'interno dell'abitacolo svela tutto.

Il momento in cui il meccanico si accorge di avere la gomma tra le mani nel verso sbagliato.

Nelle immagini si notano due uomini della scuderia che si avvicinano alla monoposto del pilota australiano: l'uno è intento a smontare la ruota anteriore sinistra, l'altro ha tra le mani il copertone da applicare. Un'operazione normalissima, di quelle effettuate tante volte. Eppure c'è qualcosa che va storto.

Anzi, per la precisione, di storto (tanto per un'espressione gergale) c'è il verso dello pneumatico. Nemmeno il meccanico si accorge dell'errore e quando prova a inserire la gomma nota una strana resistenza. In buona sostanza: non entra.

Il motivo? La teneva girata dalla parte sbagliata: quella dove vanno inseriti e avvitati i bulloni tanto che l'attrito tra la mascherina e la struttura del musetto lo farà sussultare. Proverà ancora per qualche secondo a incastrarla poi si accorgerà dell'intoppo, con ogni probabilità avvertito dal collega che è accanto a lui.

Il pilota australiano fermo ai box della scuderia durante una delle sessioni delle libere.

Quanto alle ‘cose di pista', i risultati sono stati migliori e sicuramente incoraggianti rispetto al piccolo intoppo capitato. I riscontri che arrivano dal tracciato messicano raccontano che nella prima sessione di prove Ricciardo si è piazzato all'ottavo posto e ha concluso la giornata con il sesto tempo. "Abbiamo provato alcune cose come non ci era stato possibile ad Austin a causa del formato sprint del week-end – sono state le prime impressioni del pilota dell'AlphaTauri -. Penso che abbiamo una macchina da top 10 per le qualifiche".