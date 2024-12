video suggerito

Chi è la mamma di Verstappen, pilota tra i migliori al mondo che ha rinunciato alla F1 per crescere Max Sophie Kumpen è la madre di Max Verstappen, in gioventù è stata pure lei una pilota. Kumpen ha sfidato piloti che hanno poi vissuto da protagonisti in F1 e ha corso anche contro Horner, il team principal della Red Bull.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen oggi è uno dei più grandi piloti di sempre della storia della Formula 1, lo è per svariati motivi, ma basta dichiarare i quattro titoli Mondiali vinti per mettere tutti d'accordo. Quando entrò in Formula 1 era un predestinato, ed era bollato come figlio d'arte, perché il papà, il vulcanico Jos aveva corso una decina nel circus e oltre 100 Gp. Ma in realtà tutta la famiglia Verstappen è legata al motorsport, perché la madre Sophie Kumpen è stata una pilota, ha corso a buonissimi livelli contro rivali che hanno poi avuto una grande carriera. Sophie Kumpen decise di stoppare la sua carriera dopo il matrimonio con Jos e la nascita dei due figli, Max ha una sorella più piccola.

Sophie Kumpen ha corso contro Trulli, Button, Horner e Fisichella

Sophie Kumpen è nata nel 1974, oggi ha 50 anni, quando ne aveva 11 si è messa a guidare con i kart ed aveva davvero talento, ha vinto tanto in patria (in Belgio) e ha fatta la scalata così ha disputato anche una serie di gare internazionali. Vinse il campionato nazionale e nel 1995 ottenne il successo principale della sua carriera vincendo il Trofeo Andrea Margutti, battendo anche Jarno Trulli che era due volte campione del mondo kart. Kumpen ebbe modo di correre anche contro Giancarlo Fisichella, Jan Magnussen (il papà di Kevin, che era pure lui pilota di F1) e sfidò anche Jenson Button e Christian Horner.

Sophie Kumpen la madre di Verstappen con Christian Horner, i due hanno corso contro nei kart.

Il ricordo assai positivo di Horner e Button

Entrambi la ricordano bene, il secondo è il team principal della Red Bull. Interrogato sulla questione Christian Horner ha detto: "La madre di Max era fantastica, era una dei dieci migliori piloti al mondo". Mentre Jenson Button, campione del mondo F1 2009, a Beyond the grid ha detto: "Quando correvo sui kart nel 1995, lei era la mia compagna. Ho visto come guidava, so che era molto brava".

Con la tuta da pilota Sophie Kumpen e un piccolo Max Verstappen.

L'incontro con Jos Verstappen

Sul suo cammino trovò Jos Verstappen, si fidanzarono e decisero di mettere su famiglia. Matrimonio nel 1997, l'anno nel quale è nato Max, poi è nata Victoria. Legarsi all'ex pilota di Benetton e Arrows lo portò a interrompere il sogno di proseguire la sua carriera e di provare a diventare la prima donna a correre nel circus dopo Giovanna Amati: "Volevo entrare in Formula 1. Avevo già provato alcune macchine, ma ho sposato il padre di Max e ho dovuto prendere una decisione. Era un pilota di Formula 1 e abbiamo viaggiato molto. Quindi ho rinunciato al mio sogno, ma ora Mi sto divertendo molto vedendo che mio figlio sta facendo quello che volevo fare".

Il legame tra Max Verstappen e la madre

Sophie Kumpen è molto legata ai figli, con il marito Jos invece le cose presero una brutta piega e nel 2008 c'è stato il divorzio. Max andò a vivere con il papà, che anche con modi rudi e durissimi gli spiegò cosa fare per diventare un pilota, Sophie ha vissuto con l'altra figlia. I momenti bui non sono stati pochi, ma la vita di Sophie ora è serena, rosea e quando la si vede alle gare è sorridente, serena, recentemente ha festeggiato il successo di Max in Qatar, dove l'olandese ha vinto il 63° Gp della sua carriera. Max è molto legato alla madre, che lo segue con affetto tanto dal vivo che a distanza, con il rituale del cero che accende il giovedì che precede ogni weekend di gara.