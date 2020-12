Il pilota della Ferrari Charles Leclerc punito per aver causato l'incidente con Sergio Perez e Max Verstappen al primo giro nel GP di Sakhir . La FIA ha sanzionato il monegasco con tre posizioni di penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Abu Dhabi e due punti sulla Super Licenza.

Mano pesante dei commissari per il monegasco ritenuto responsabile del contatto avvenuto nel primo giro del gran premio di Sakhir in Curva 4 con la Racing Point di Sergio Perez. Contatto questo che ha poi provocato il successivo impatto con la Red Bull di Max Verstappen che ha messo fine alla gara del pilota Ferrari che del talento olandese.

I commissari infatti hanno valutato eccessiva la foga con cui Charles Leclerc ha provato ad entrare all'interno sulla Racing Point di Perez che era in lotta con Verstappen. A spiegare la dinamica dell'accaduto era stato lo stesso monegasco della Ferrari subito dopo l'impatto: "Quando faccio un errore lo dico. Mi prendo sempre le mie responsabilità – ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport –. Ho provato a sorpassare Max Verstappen in frenata ma non mi aspettavo che Perez tornasse all'interno. A quel punto ho provato a frenare ma ormai era troppo tardi".

Doppia mazzata dunque per Charles Leclerc dopo l'errore commesso al primo giro della gara di oggi che lo ha fatto uscire di scena in una corsa nella quale, dati i successivi sviluppi (con Sergio Perez che dopo quel contatto si è fermato ai box ed è ripartito rimontando posizioni su posizioni fino a centrare la sua prima vittoria in Formula 1), sarebbe potuto essere uno dei grandi protagonisti. Il monegasco dunque vede complicarsi anche l'ultimo GP di questa stagione, quello che andrà in scena la prossima settimana ad Abu Dhabi, nel quale partirà con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza.